Getanzte Liebesbriefe und Poetry Slam

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Sprache ist der Schlüssel in die Welt, das Band zwischen Menschen, die Botschaft für Liebe und Verständnis. Deshalb widmet Angermünde der Sprache zum ersten Mal ein kleines Festival.

Am Mittwoch wird das Fest um 15 Uhr auf dem Marktplatz mit einem Ausdruckstanz von Kindern und Jugendlichen eröffnet, die tänzerisch Liebesbriefe in mehreren Sprachen darstellen. Um 16.30 Uhr liest Volkhard Maaß im Haus der Generationen im Friedenspark aus seinem Manuskript "Die Angermünder Bürgermeister". Um 17 Uhr stellt die Übersetzerin Kathrin Janka im Sehzentrum Drochner in der Rosenstraße Jiri Kratochvils neuesten Roman "Die niederträchtige Boshaftigkeit des Seins" vor, ein spannender, ironischer Geschichtenkrimi.

Bis Sonnabend gibt es vielfältige Veranstaltungen. Ein Höhepunkt ist am Freitag ab 20 Uhr Poetry Slam im Jugendkulturzentrum Braue. Hier können sich noch Mitstreiter melden.