Brücke unter Vorbehalt beauftragt

Liepe Beschlossen ist es nun schon mal: für fast 7,9 Millionen Euro soll die Matthäi Bauunternehmen GmbH & Co. KG den Abriss und Neubau der Brücke über den Oder-Havel-Kanal in Liepe übernehmen. Die Gemeindevertretung hat abgestimmt – allerdings unter dem Vorbehalt, dass die Finanzierung in den nächsten Wochen sichergestellt wird, heißt es von Amtsseite. Nachdem das Vorhaben doppelt so teuer wurde wie geplant, hat die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung ihren Anteil bereits aufgestockt und stellt knapp zwei Millionen Euro mehr zur Verfügung.

Liepes zusätzliche zwei Millionen müssen vom Land übernommen werden. Doch noch immer gebe es dafür keine Zusage vom Ministerium des Inneren und für Kommunales. Um einen durch die Kommunalwahl bedingten Zeitverzug zu vermeiden, habe die Gemeinde die Auftragsvergabe vorher beschlossen. Nachdem die Zuschlags- und Bindefrist für die Angebote der Firmen bereits Anfang Mai enden sollte, hatten sich diese einer Verlängerung zugestimmt. Die neue Frist endet am 7. Juni. Bis dahin muss die Zusage vom Ministerium kommen. Wenn nicht, kann der Auftrag nicht erteilt und es muss neu ausgeschrieben werden.