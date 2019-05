Kai-Uwe Krakau

Blumberg (MOZ) Noch bis zum Mittwoch sind zwei Bahnübergänge an der Strecke der Regionalbahnlinie 25 zwischen Berlin-Ostkreuz und Werneuchen gesperrt. Autofahrer, die von der B 158 in Blumberg in Richtung Birkholz wollen, werden über Elisenau umgeleitet.

Die zweite Sperrung betrifft den Bahnübergang in Seefeld. Dort geht es über eine Zufahrtsstraße zum Tanklager weiter nach Werneuchen.

Die Strecke war erst im vergangenen Jahr umfassend ertüchtigt worden. Darüber hinaus wurden vier Stationen umgebaut und modernisiert.