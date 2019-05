Kampf gegen die Uhr gewonnen

Edgar Nemschok

Neuenhagen (MOZ) Bei den Vereinsmeisterschaften der Body Oase in der Neuenhagener Fliederstraße ging es wieder einmal im Kampf gegen die Uhr um gute Platzierungen im Ergometerrudern. Birgit und Torsten Jagnow hatten die Mannschaften an acht Ergomter-Geräten zusammengestellt. "Es ging nicht darum, die beste Mannschaft an den Start zu schicken. Vielmehr wurden die Teams gemischt, um dadurch ein gleichmäßiges Leistungsniveau zu schaffen", erklärte Torsten Jagnow vor dem Startschuss. Über 40 Teilnehmer kamen und sie schenkten sich nichts. Neuenhagener Ergometerruderer sind seit Jahren immer wieder auf vorderen Plätzen bei Europa- und Deutschen Meisterschaften zu finden. Diesmal blieb man unter sich.