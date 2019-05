Sonnenzwerge sind eingezogen

Marco Marschall

Britz (MOZ) Genutzt wird der neue moderne Flachbau in Britz schon zwei Wochen. Am Sonnabend fand die offizielle Schlüsselübergabe fürs mit 85 Kindern voll ausgelastete Haus statt, auf das sie in der Gemeinde mächtig stolz sind – handelt es sich beim 2,5-Millionen-Euro-Objekt doch um eines mit innovativem Wärmespeicher. Als kongeniale Idee bezeichnet Britz-Chorin-Oderbergs Amtsdirektor Jörg Matthes den sogenannten e-Tank, der in der Erde unter einem Teil des Gebäudes schlummert und von Solarkollektoren auf dem Dach gespeist wird. Der e-Tank speichert die Wärme der Sonne. Wenn es kalt wird, wird sie abgerufen. Ohne fossile Brennstoffe und ohne Heizkosten. "Wenn die Anlage ordungsgemäß läuft, entstehen null Kosten für Wärme", bestätigt Christian Mehnert, Chef der Barnimer Kreiswerke gegenüber der MOZ.

Die Kreiswerke sind Kooperationspartner und Mehnert einer der Gäste bei der feierlichen Übergabe, die am Vormittag im Britzer Rathaus stattfindet, bevor die Kita am Nachmittag besichtigt werden kann. Nicht nur in den Bau selbst hat die Gemeinde investiert, sondern zusätzlich 205 000 Euro in Verbindungsweg und Parkflächen. Fördermittel gab es von der Investitionsbank des Landes in Höhe von knapp einer halben Million Euro. 127 000 Euro kamen vom Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung und 20 000 Euro vom Landkreis.

Die Kinder des Hauses, das wegen der neuen Solar-Speicher-Technik in "Sonnenzwerge" umbenannt wurde, bedankten sich am Sonnabend im Rathaus mit einem humorvollen Programm. Ihr altes Domizil gleich nebenan steht nun als Jugendclub zur Verfügung sowie als Tagespflege für Senioren und seniorengerechte Wohnungen.