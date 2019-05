Frist für Antrag auf Fahrausweis

Bernhard Schwiete

Beeskow (MOZ) Die Kreisverwaltung in Beeskow hat auf eine Frist für die Neu-Anträge auf Erstellung von Fahrausweisen zur Schülerbeförderung für das neue Schuljahr hingewiesen. Nur so könnten alle Fahrausweise rechtzeitig zugestellt werden, teilt das Schulverwaltungsamt mit. Gleiches gelte für die Gewährleistung von Spezialbeförderung.

Für Schüler, die im Sommer in die 1. Klasse aufgenommen werden oder den Bildungsgang wechseln – von der 6. in die 7. Klasse oder von der 10. in die 11. Klasse, sollten die Anträge bis spätestens Montag, 3. Juni, vorliegen. Bei einer verspäteten Abgabe oder unvollständigen Unterlagen könne die rechtzeitige Bearbeitung und damit die termingerechte Bereitstellung der Fahrausweise zum Schuljahresbeginn nicht in jedem Fall garantiert werden, heißt es. Schülerspezialbeförderung könne dann unter Umständen nicht mehr rechtzeitig organisiert werden.

Antragsformulare sind den Angaben zufolge erhältlich in den Schulen und auf der Internetseite www.l-os.de/schülerbeförderung.

Die Unterlagen sind an folgende Adresse einzureichen: Landkreis Oder-Spree, Schulverwaltungsamt, Breitscheidstraße 7, 15848 Beeskow. Nachfragen sind möglich zu den regulären Sprechzeiten der Kreisverwaltung (dienstags und donnerstags 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr) unter Telefon 03366 35-1462, -1456, -1457, -1461 oder per E-Mail an schuelerbefoerderung@l-os.de.