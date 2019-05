Riesen-Zettel passen kaum in die Kabinen

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) "Die Briefwahl läuft. Und besonders in diesem Jahr möchten wir sie euch ans Herz legen." Mit diesen Worten wirbt die Fürstenwalder Stadtverwaltung auf ihrer Facebookseite dafür, sich die Unterlagen für die Wahlen am 26. Mai vorab nach Hause schicken zu lassen. Aufgrund der großen Kandidatenzahl – allein für die Stadtverordnetenversammlung kandidieren 113 Frauen und Männer – seien die Zettel riesig. Die Briefwahl sei ideal, um die Listen in Ruhe anzusehen und eine durchdachte Entscheidung zu treffen.

Sebastian Rausch (SPD) äußerte im Hauptausschuss sein Befremden über die "massive Werbung" für die Briefwahl. "Dann können wir den Wahltag ja gleich abschaffen", sagte er. Der Charakter der Wahl gehe verloren.

Wenn man die Größe der Wahlzettel und die Größe der Wahlkabinen kenne, sei die Briefwahl "eine Erleichterung der Barrierefreiheit für jeden Wähler", entgegnete Bürgermeister Matthias Rudolph (BFZ). Im Sinne der Kosteneffizienz habe er zudem ein Interessen daran, dass die Helfer nicht bis "Montagmorgen um 4" sitzen, um die Stimmen auszuzählen.

"Wir befürchten, dass es an den Wahllokalen Schlangen gibt, weil es sehr lange dauert, bis die Wähler die Stimmzettel angeschaut und ausgefüllt haben", ergänzte Stadtsprecherin Anne-Gret Trilling am Freitag. Zudem passe der 70 Zentimeter breite Stimmzettel im Prinzip nicht voll ausgebreitet in die 60 Zentimeter breite Kabine.

In Fürstenwalde gibt es in diesem Jahr 32 Präsenz- und acht Briefwahllokale. "Die Briefwahllokale werden den Stimmbezirken zugeordnet, ein Briefwahllokal nimmt die Stimmen von je vier Wahlbezirken auf", erklärt Trilling. Aber egal wie schnell die Briefwahlunterlagen im Rathaus eingehen, auch die Stimmzettel, die sich darin befinden, dürfen am Wahltag erst ab 18 Uhr ausgezählt werden.

Bis Freitag seien in Fürstenwalde rund 2600 Briefwahlunterlagen versandt worden, teilte die Sprecherin mit. Bei der vorausgegangenen Wahl seien es 1700 gewesen. Bis 23. Mai, 23.59 Uhr, kann ein Wahlschein mit Briefzustellung beantragt werden.