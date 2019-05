Gelungene Premiere im Goethepark

Mara Kaemmel

Schöneiche Das erste Waldgartenfest am Sonnabend im Schöneicher Goethepark war gut besucht. Kathrin Ritter, die das Event mit Matthias Schlesinger organisiert hatte, freute sich über den Andrang an den Ständen mit Pflanzen, Keramik, und Kunsthandwerk sowie vor der Konzertbühne. "Wir wollen mit dem Fest den Waldgartengedanken unterstützten und ins Bewusstsein rücken, wie schön hohe Bäume sind." Am Sonntag öffneten beim "Tag des offenen Gartens" zehn Schöneicher ihre Refugien. Kathrin Ritter kündigt für 2020 ein nächstes Waldgartenfest an.