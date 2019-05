Die Koalition will Prozesse beschleunigen

Ellen Hasenkamp

Berlin (NBR) Fast 440 Verhandlungstage, über 90 Nebenkläger, hunderte Beweis- und Befangenheitsanträge: Der NSU-Prozess war in jeder Hinsicht eine Mammut-Veranstaltung.

Aber auch bei weniger spektakulären Verfahren geht es vor Gericht oft nur mühsam voran, was nicht selten an Personalmangel oder dem ausufernden Gebrauch von juristischen Instrumenten liegt. Das soll sich ändern, hatten Union und SPD bereits in ihrem Koalitionsvertrag verabredet und dafür den "Pakt für den Rechtsstaat" geschlossen.

Teil eins wurde zu Beginn des Jahres zwischen Bund und Ländern verabredet: 2000 neue Stellen für Richter und Staatsanwälte. Teil zwei soll nun folgen: eine Reform des Prozessrechts. Nach dem Beschluss der Eckpunkte im Kabinett drängt die Union auf eine zügige Umsetzung. "Wir brauchen nun den Gesetzentwurf möglichst noch im Sommer und den Start und auch den Abschluss der parlamentarischen Beratungen rasch nach der Sommerpause", fordert der für Innenpolitik zuständige Fraktionsvize Thorsten Frei. "Wir wollen und wir müssen da jetzt vorwärts kommen" , sagt er dieser Zeitung.

Die geplanten Änderungen sollen nach den Worten von Justizministerin Katarina Barley (SPD) dazu führen, dass "Gerichtsprozesse in Zukunft zügiger geführt und abgeschlossen werden können." Auch Frei argumentiert, die Reformen sollten verhindern, "dass mit ausufernden Anträgen zu Beweiserhebungen oder zur Befangenheit eine straffe Prozessführung unmöglich gemacht wird, wie es heute mitunter der Fall ist." Eine Folge davon ist zum Beispiel, dass Verurteilte bei ihrer Gefängnisstrafe einen Erlass wegen überlanger Prozessdauer bekommen. Die Opposition allerdings hält die Pläne für "völlig verfehlt". Die Grünen-Rechtspolitikerin Canan Bayram sieht die Rechte von Beschuldigten und von Opfern in Gefahr.

Nebenklagen gebündelt

Vorgesehen ist in dem 15-seitigen Eckpunktepapier unter anderem, dass die Nebenklagevertretung gebündelt werden kann. Die Möglichkeiten, durch Befangenheitsanträge ein Verfahren zu verzögern, sollen reduziert werden. Offensichtlich missbräuchliche Beweisanträge sollen leichter abgelehnt werden können. Weitere Änderungen: Auch bei erwachsenen Opfern von Sexualstraftaten sollen Videoaufzeichnungen verwendet werden dürfen; DNA-Analysen werden umfassender ausgewertet. Die Telefonüberwachung im Fall von Wohnungseinbrüchen wird ausgeweitet. Frei spricht von einer "Riesenverbesserung": "Ein starker Rechtsstaat hilft gegen Populismus." Mit der Umsetzung bis Ende des Jahres rechnet die Grüne Bayram allerdings nicht, "da sich großer Widerstand formiert".