Bürgerhaus aufgewertet

Neuenhagen (MOZ) Der Termin für die offizielle Übergabe des neuen Spiel- und Fitnessplatzes in Neuenhagen war gut gewählt.

Und so saßen am Sonnabendvormittag Jung und Alt bei strahlendem Sonnenschein auf den Bänken hinter dem Bürgerhaus in der Maxim-Gorki-Straße 4 oder tummelten sich bereits an den Spielgeräten, darunter Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) mit seinen beiden Enkelsöhnen. Er hatte sich zuvor für die Hartnäckigkeit des Ortsbeirats und die gute Zusammenarbeit bedankt, die er gern fortsetzen würde. Mit Blick auf die anstehenden Kommunalwahlen wurde darauf zwar entgegnet, dass man das nicht in der Hand habe. Doch ganz ernst musste das nicht genommen werden, war den Beteiligten anzumerken. Ohne eine gute Zusammenarbeit zwischen der Stadtverwaltung und den Ortsteilen könne es nicht vorangehen, hieß es.

Ralf Lehmann freute sich zudem über das Lob für Wolfgang von Allmen, der sich in der Verwaltung um das ganze Fördermittelprozedere gekümmert hatte. Vor allem, weil der Rathausmitarbeiter ebenfalls nach Neuenhagen gekommen war und das Lob direkt mitbekam. Mit dem Vorhaben in Neuenhagen seien, so der Bürgermeister, in den vergangenen Jahren drei Spielplatz-Projekte in der Kurstadt realisiert worden – als erstes das an der Köhlerei, gefolgt von den Veränderungen an der Naturbadestelle am Dornbuschsee in Bralitz Als Nächstes sei der Spielplatz in der Melcherstraße mit einem großen Wasserspielgerät dran.

Die Mittel dafür seien, so Lehmann weiter, im Haushalt 2019 eingestellt, müssten nach einer Entnahme für die in Auftrag gegebene Wasserspielstation am Fontanehaus in Schiffmühle allerdings im Nachtragshaushalt wieder aufgefüllt werden. Der Bürgermeister zeigte sich zuversichtlich, dass die neue Stadtverordnetenversammlung zustimmen wird.

Als wichtig bezeichnete auch Stadtverordnete Steffi Ross (Linke) solche Investitionen. Sie war mit Sohn Phillip (6) nach Neuenhagen gekommen und spielte mit ihm eine Runde Tischtennis. Ortsvorsteher Uwe Bahr erinnerte daran, dass der Spiel- und Fitnessplatz in Neuenhagen seit 2015 Thema ist. Erst der dritte Förderantrag bei der Lokalen Aktionsgruppe Oderland sei berücksichtigt worden. "Ab Herbst wurde gebaut, Weihnachten war der Platz fertig", berichtete Bahr. Für die Übergabe habe man sich angesichts des nasskalten Wetters dann ganz bewusst für einen Termin im Frühjahr entschieden. Und eine gute Wahl getroffen, wie sich alle einig waren.

Ein Plus für Familienfeiern

Die Spielleute des Neuenhagener Carneval Clubs (NCC) hatten den musikalischen Auftakt übernommen. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr standen nicht nur am Grill, sondern erläuterten ihr Löschfahrzeug und hatten auch Handspritzen für Kinder dabei. Das Schminken am Tisch mit Sandra Semrock vom NCC stand bei den Jüngsten ebenfalls hoch im Kurs. Elvira Kleest vom Schlossverein, selbst dreifache Mutter sowie jeweils sechsfache Oma und Uroma, machte unterdessen nicht nur auf den im Bürgerhaus ebenfalls geöffneten Raum der Chronik aufmerksam, sondern auch auf die Bauernstube gegenüber. "Mit dem Spielplatz vor der Tür ist sie jetzt doch prima für Kindergeburtstage geeignet", fand die Neuenhagenerin. Für andere Familienfeiern werde der Raum bereits gern genutzt.