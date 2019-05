Großes Interesse für Pflegealltag

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Herzdruckmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung an einer Puppe, damit lockten Beatrix Bauch vom Kreissportbund und Auszubildende des zweiten Lehrjahres zu examinierten Altenpflegerinnen in den großen Raum der Physiotherapie- und Altenpflegeschule Sowi am Sonnabend. In der Klasse sind Frauen und Männer ganz unterschiedlichen Alters, die den derzeit sehr gefragten Beruf erlernen: Natalia Ganswind (44) aus Bad Freienwalde zum Beispiel und Laura Fiebig, gerade 18-jährig, aus Klosterdorf. Sie hat ihre praktische Ausbildung im ProCurand-Seniorenheim Neuenhagen, wo Beatrix Bauch nach einer Ausbildung am Sowi als Alltagsbegleiterin arbeitet. Auch Männer ergreifen den Altenpflegerberuf: Matthias Rügen und Tim Petzold sind ebenfalls im zweiten Ausbildungsjahr.

Interesse für Physiotherapie

Lena Klünner, Neuntklässlerin der Fred-Vogel-Oberschule Fredersdorf, verfolgt den Erste-Hilfe-Kurs mit Interesse. Mit ihren Eltern Petra und Martin Klünner ist sie zum Tag der offenen Tür ins Sowi gekommen, weil sie sich für eine Ausbildung zur Physiotherapeutin interessiert. "Mich reizt die Arbeit mit den Menschen, man lernt immer neue Schicksale kennen", sagt sie. Erste Erfahrungen sammelte sie bei einem Praktikum in der Aqua-Physiotherapie Neuenhagen.

Familie Klünner wird in den oberen Etagen der Sowi fündig: Das werden Massagetechniken und die Schlingentischtherapie vorgeführt, stellen sich verschiedene Physiotherapiepraxen und der Berufsverband vor. Auch Pflegeeinrichtungen haben Infostände aufgebaut: Das Awo-Seniorenzentrum Mühlenberg informiert über Tagespflege, Seniorenwohnen und Pflegeheim, die ambulanten Pflegedienste der Diakonie in Strausberg und von Kathleen Welsch aus Hennickendorf informieren. Das Alloheim Grünheide, von dem derzeit vier Azubis das Sowi besuchen, ist ebenfalls vertreten. Die Seniorin Christa Göllnitz ist mit ihrer Tochter Ina aus Neuhardenberg gekommen, um sich von Judith Sowinski und Ulrike Drost von der Diakonie über die Pflege informieren zu lassen. Gabriele Schweigler von der ProCurand gibt daneben einen Überblick über die Einrichtungen in Strausberg und der Region.

Intensive Gespräche

Sowi-Prokurist Gregor Weiß ist unterdessen im Haus unterwegs, um Fragen zu beantworten. In dieser Woche wird er viel außer Haus unterwegs sein: Am Dienstag als Vorstand des Pflegeschulbundes gemeinsam mit der Landeskrankenhausgesellschaft beim Staatssekretär im Gesundheitsministerium, um über den Personalschlüssel in der Pflege und die Finanzierung der auslaufenden Altenpflegeausbildung zu sprechen. Am Mittwoch will er mit Krankenhaus-Chefin Angela Krug über die Kooperation bei der übergreifenden Pflegeausbildung reden und am Donnerstag Pflegesätze mit den Kassen verhandeln.