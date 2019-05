Warten auf Flügel

Roland Mischke

Uckermark Die Städte sind dicht bebaut, heiß und wahnsinnig teuer. Das Land ist kühl, hat Weite und ist luftig.

So oder ähnlich müssen Lola Randl (39) und ihr Lebenspartner Philipp Pfeiffer das gesehen haben, als sie mit ihren gemeinsamen Söhnen vor Jahren aus Berlin nach Gerswalde in die Uckermark gezogen sind. Die Filmemacherin und der Kameramann haben umgeschaltet: Sie haben einen Garten angelegt, züchten Sattelschweine und ziehen Gemüse.

Die Autorin gibt zu, eine neurotische Stadtpflanze gewesen zu sein. Deshalb ging sie zu einem Analytiker, das rutschte ab in eine Affäre. Die Erzählerin nahm deshalb ihre Therapie in die eigene Hand. Sie fand ihre Rettung in einer Gartenenzyklopädie, die fabelhaft geschrieben ist. Durchzogen von ihrer Autobiografie, ihren Ansichten und Dorfbeschreibungen. "Der Garten als Therapeut kann einen beschäftigt halten", hat sie erkannt, "und man kann sich ein Beispiel nehmen an den Pflanzen und Tieren, die gar nicht so viel grübeln, und er kostet vergleichsweise wenig."

Randl versteht etwas davon, sie wuchs als Tochter einer Landschaftsgärtnerin in einem bayerischen Ökodorf auf. Aber sie wollte anders sein als die Mutter, sie wollte in die Stadt, die Kulturszene lockte. Als sie ins Dorf zog, musste sie alles neu lernen. "Bei der Selbstverwirklichung geht es darum, das eigene Wesen zur Entfaltung zu bringen", heißt es in ihrem Buch. "Wenn der Schmetterling aus dem Kokon geschlüpft ist, sind seine Flügel noch feucht und zerknittert. Dann setzt er sich erst mal hin und wartet, bis seine Flügel sich mit Blut gefüllt haben und glatt und trocken sind, und dann fliegt er los."

So einfach war das nicht für die Filmfrau und familiäre Truppe. Der Beginn des Landlebens war unromantisch. Ihr Haus steht neben der Kirche und dem Landmarkt von Gerswalde. Zudem übernahm die Familie noch die ehemalige Schlossgärtnerei des Geschlechts derer von Arnim. Ein terrassenförmiges Gelände mit hohler Gasse, die Bäume waren zu hegen und zu pflegen, das Gewächshaus musste saniert werden. Dazu Ställe, unfertige Nebenhäuser und das alte Theater. Da hieß es die Ärmel hochkrempeln.

Der Roman erzählt von den Schwierigkeiten des Sich-Einlebens, von der überwältigenden Fülle der Natur, von ihrem Mann, den Kindern und ihrem Liebhaber, der mit aufs Land gezogen ist. Eine fidele Gemeinschaft. Der Versuch eines Lebens zwischen Kunst schaffen und Beete-Entkrauten, Wühlmäuse vertreiben und mit zwei Männern klarkommen. Auch nach ihr guckende Kunstkollegen, Neugierige und Glückssucher sollen befriedigt werden, es kommen sogar Gruppen von Japanerinnen zum Kochen. Da braucht es starke Nerven und einen gewissen Gleichmut.

Lola Randl wurde zur Mutter der Kommune. Sie ist die Chefin in der Küche, ihr Mann kümmert sich um die Tiere. Der Nachwuchs hat sich ganz natürlich in das Landleben integriert, Berlin ist ferne Vergangenheit. Ihr Mann und ihr Liebhaber fangen einen entfleuchten Schafbock ein, jeder Tag ist anders. Alle leben von der Energie des Landlebens, von seiner Fülle. "Also Energie, die irgendwo vorhanden ist und darauf wartet, dass jemand kommt, der mit dieser Energie etwas anfangen kann". Die Autorin sieht das ganz pragmatisch.

Das Buch von Lola Randl ist ein Wagnis. Es beschreibt die Wirklichkeit, keinen Landlebentraum à la "Landlust" und anderen Schmonzetten in Hochglanz. Der Berliner Verlag Matthes & Seitz bringt immer wieder solche ausgefallenen Bücher in den Markt. Lola Randl hat inzwischen den Film zum Buch gedreht, in diesem Mai ist er in einigen wenigen Kinos angelaufen.

Als nächstes Thema sieht Lola Randl das Leben ihrer Kinder in der Freien Schule in Templin – der Ort, aus dem die Kanzlerin kommt. Die Frau schreckt vor nichts zurück, und sie schafft das alles einfach.

Lola Randl: "Der große Garten." Matthes & Seitz, Berlin, 250 S., 20 Euro