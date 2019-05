Strampeln muss ein anderer

Silvia Passow

Falkensee Man sitzt erstaunlich bequem in so einer Rikscha. Weich gepolstertes Kissen und schon bei der ersten Bodenwelle zeigt sich, dass das Gefährt gut gefedert ist. Kein Schaukeln oder wackeln trübt die Fahrt. Die Landschaft zieht in gemächlichem Tempo vorbei, es bleibt viel Zeit die Umgebung mit den Augen zu erkunden. Die Sitzhöhe entspricht in etwa der eines durchschnittlichen PKW. Damit begegnet man den Autofahrern auf Augenhöhe, was sehr angenehm ist. Voraus ist freie Sicht, der Fahrer sitzt hinter der Rikscha und strampelt. Man vergisst schnell, dass hinten einer in die Pedale tritt, während man die kleine Rundtour genießt. Der Wind spielt mit dem Haar, die Überdachung ist gleichzeitig Windschott und verhindert, dass es zugig wird.

"Fahrtwind schenken" heißt das Projekt von Wolfgang Biernath. Beschenkt werden sollen Menschen, die sonst nicht mehr gut zu Fuß oder Rad sind: ältere Menschen, körperlich oder geistig beeinträchtigte Menschen. Das Alter ist dabei egal, Hauptsache Freude verteilen. Biernath hat bei seiner Projektidee zunächst an ältere Mitbürger gedacht, doch wie jede gute Idee entwickelte sich auch diese weiter. Bereits im vergangenen Spätsommer hatte Biernath seine Rikscha der Öffentlichkeit vorgestellt. Da war das in Handarbeit in Dänemark gefertigte Gefährt gerade in Falkensee eingetroffen. 6.350 Euro kostete die Rikscha, die Stiftung des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) hatte Biernaths Idee finanziell möglich gemacht.

Einige Fahrten hatte Biernath noch absolviert, dann lud das Wetter nicht mehr unbedingt zum Rikscha fahren ein. Die Zeit ließ Biernath nicht ungenutzt verstreichen. Er hat um ehrenamtliche Fahrer/innen geworben und binnen eines halben Jahres 15 für das Projekt gewinnen können. Was eine beachtliche Leistung ist, denn dem Ehrenamt krankt es an Manpower. Biernath glaubt, die Art des Ehrenamtes mache es einfacher, weil die Aufgabe eben nicht zu festgelegten Terminen erfolgt. Wenn jemand eine Ausfahrt bucht, werden die Fahrer angefragt und wer Zeit und Lust hat, fährt.

Rund eine Stunde dauert die Ausfahrt. Fahrtwind kann kostenlos verschenkt werden, allerdings freut Biernath sich sehr über Spenden. Nicht zuletzt, weil er das Projekt schon weiterdenkt. Neben Ausflügen könnten auch Arztbesuche klimaneutral und mit Spaßfaktor erledigt werden. Dafür wären zwei, drei weitere Rikschas nicht schlecht. Das ist aber noch Zukunftsmusik, im Moment geht es erst einmal um’s Freude schenken. Erst vergangene Woche kutschierte Biernath ein Paar zu seinem 58. Hochzeitstag. Sie fuhren die Orte der gemeinsamen Erinnerungen in Falkensee ab. Biernath strahlt, als er davon erzählt und wünscht sich mehr solcher Fahrten.

Auch Susanne Dudenhöfer aus Falkensee und Jörg Stegemann aus Brieselang freuen sich auf ihre erste Fahrt mit Kundschaft. Sie sind zwei der ehrenamtlich strampelnden Fahrtwind-Schenker. Bisher haben sie fleißig geübt, denn das fahren der E-Rikscha erfordert schon eine gewisse Übung. Und so müssen die Ehrenamtlichen bei Biernath auch erst mal so eine Art Rikscha-Führerschein ablegen.

Für Dudenhöfer und Stegemann verbindet sich hier die Leidenschaft zum Fahrradfahren mit dem Wunsch, die Gesellschaft zu unterstützen, wie sie beiden sagen. Beim fahren werden sie von einem Elektro-Motor unterstützt. 25 bis 30 Kilometer Reichweite hat die technische Unterstützung. Das erklärt, warum die Fahrten ausschließlich im Falkenseer Umfeld stattfinden. Bis zu zwei Personen finden in der Rikscha Platz. Das ist wichtig, den Biernath möchte auch an Demenz Erkrankte auf diese Art an die frische Luft bringen. Hierfür ist eine Begleitperson erforderlich. Die zulässige Beladung liegt bei 150kg.

Um das Angebot bekannter werden zu lassen, arbeitet Biernath mit Pflegediensten der Umgebung zusammen. Beim Kinderfest im Familiencafé am 1. Juni kommen auch Kinder in den Genuss einer Rikschafahrt. Neben dem gemütlichen Fahrkomfort ist auch für die Sicherheit gesorgt. Gleich zwei verschiedenen Gurtsysteme können den Bedürfnissen des Fahrgastes angepasst werden und sorgen für eine sichere Fahrt. Die technische Ausstattung erlaubt eine Fahrt direkt ans Krankenbett. Für das Umsetzen in die Rikscha wird dann professionelle Hilfe gebraucht. Selbstredend lässt sich auch die Einstellung der Fußstütze anpassen und variieren.

Wer Lust auf eine Fahrt mit der Rikscha bekommen hat, meldet sich bei Wolfgang Biernath unter: 0151/10944236 oder per E-Mail an wolfgang.biernath@asb-falkensee.de.