Alstom bremst Stadler bei BVG-Großauftrag aus

Tilman Trebs

Velten/Berlin (MOZ) Der Berliner Bahnhersteller Stadler mit seinem Inbetriebnahmewerk in Velten muss wieder um den Milliardenauftrag von der Berliner BVG bangen. Eigentlich sollte das Unternehmen bis zu 1 500 neue U-Bahn-Wagen bauen. Es wäre der größte Auftrag in der Firmengeschichte. Nun aber hat "einer der unterlegenen Bieter rechtliche Schritte gegen die Vergabe" an Stadler eingeleitet, wie die BVG am Montagvormittag mitteilte. Namen der betroffenen Firmen nannte die BVG nicht.

Nach Informationen dieser Zeitung soll die Vergabeentscheidung vom französischen Bahnhersteller Alstom angefochten worden sein. Warum, ist unklar. Alstom erklärte auf Nachfrage, dass laufende Vergaben nicht kommentiert würden. Auch Stadler wollte sich zur aktuellen Situation nicht äußern. BVG-Sprecher Markus Falkner sagte dieser Zeitung, dass sich nun die Vergabekammer der Berliner Senatswirtschaftsverwaltung mit der Beschwerde beschäftigen müsse.

Die BVG und die Bahnhersteller müssen sich nun auf eine längere juristische Auseinandersetzung einstellen, die Deutschlands größten Nahverkehrsbetrieb noch vor Probleme stellen könnte. Denn der im Schnitt 30 Jahre alte Fuhrpark der BVG ist störanfällig, die Erneuerung der Flotte dringend nötig. Eigentlich sollten die ersten neuen Züge schon im Jahr 2021 ausgeliefert werden. Ein Termin, der nun womöglich nach hinten rückt. Bis zum Jahr 2033 wollte die BVG drei Milliarden Euro in neue Züge investieren. Geld, von dem auch Velten profitieren will. Stadler nimmt in der Ofenstadt seine Züge technisch ab. Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) hatte erst am Freitag ihre Hoffnung geäußert, dass Stadler den Zuschlag erhalte.

Noch in der vergangenen Woche hatte der Berliner "Tagesspiegel" berichtet, dass Siemens gegen die Vergabeentscheidung an Stadler vorgehen wolle. Siemens hatte sich gemeinsam mit Bombardier um dem Auftrag beworben, was wiederum dem Hennigsdorfer Werk volle Auftragsbücher beschert hätte. Siemens und Bombardier haben nun aber nicht interveniert. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) berichtete am Montag, dass Siemens undBombardier mit ihrem Konsortium kein gültiges Angebot abgegeben hätten", weil sie die Haftungsrisiken bei dem Geschäft als zu hoch einschätzten".