Etliche Wahlplakate am Wochenende beschädigt

Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Wahlplakate so gut wie aller Parteien sind am Wochenende in Oberhavel abgerissen, beschmiert und angezündet worden. Und in Fürstenberg gab es sogar eine handfeste Auseinandersetzung zwischen politischen Gegnern.

Nach Angaben von Polizeisprecherin Ariane Feierbach wurden offenbar in der Nacht zu Sonnabend in der Schönfließer Straße in Bergfelde insgesamt 86 Wahlplakate aller dort für sich werbenden Parteien sowie ein Verkehrsschild mit grüner, gelber und schwarzer Farbe beschmiert worden. Inhaltliche Parolen seien nicht erkennbar gewesen, so Feierbach. Die Täter sind bislang nicht bekannt.

In Vehlefanz wurde nach Auskunft der Oranienburger Polizeiinspektion am Bärenklauer Weg ein Plakat der AfD angezündet. Bei zwei weiteren sei versucht worden, sie hinunter zu reißen. Auch in diesem Fall ermittelt die Kripo.

In Fürstenberg gab es am Sonntag sogar eine körperliche Auseinandersetzung zwischen politischen Widersachern. Dort laut Ariane Feierbach zwei Frauen und ein Mann aus Berlin in der Straße Unter den Linden zur Mittagszeit insgesamt 22 Wahlplakate der AfD herunter gerissen haben. Ein Mitglied der AfD habe dies gemerkt und die Berliner zur Rede gestellt. Dabei sei es auch zu Handgreiflichkeiten gekommen. Die Polizei stellte die Plakate später im Lieferwagen der Berliner fest und beschlagnahmte sie. Anzeigen wurden wegen Sachbeschädigung, Diebstahl und Körperverletzung aufgenommen.