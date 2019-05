SAM e.V.: Sozialer Dienstleister im Landkreis

red

Kuhlowitz Die Mitarbeitenden des Vereins Soziale Arbeit Mittelmark e.V. im Bad Belziger Ortsteil Kuhlowitz haben gemeinsam mit den Vorstandsmitgliedern feierlich die Namensänderung begangen. Der neue Name wurde bereits am 5. März durch die Vereins-Mitglieder beschlossen. Nun, nach Umschreibung im Vereinsregister, ist der alte Name Arbeits- und Ausbildungsförderungsverein Potsdam-Mittelmark e.V. Geschichte.

"Sperrig auszusprechen und schwer zu merken sei den Name gewesen", berichtet Geschäftsführer Dr. Johannes Blatt bei der feierlichen Namensänderung. Die Bitte nach einem Namenswechsel kam vielfach aus der Mitarbeiterschaft, zumal sich auch das Aufgabenfeld des Vereins nicht mehr im Namen wiedergespiegelt hat.

Seit der Gründung im Jahre 1991 war der Verein vor allem viele Jahre in Arbeitsbeschaffungs- und Arbeitsförderprogrammen tätig. Die Zeiten hoher Arbeitslosigkeit gehören zum Glück der Vergangenheit an. Der Verein musste sich daher in den vergangenen Jahren ein Stück weit neu erfinden und neu aufstellen. Dieser Veränderungsprozess ist noch nicht abgeschlossen, aber die grundlegende Neuausrichtung aus regional verankerter Anbieter sozialer Dienstleistungen ist gelungen. Der Soziale Arbeit Mittelmark e.V. (SAM) setzt sich heute für vielfältige soziale Anliegen im Landkreis Potsdam-Mittelmark ein, ob in der Arbeitsförderung, der sozialen Regionalentwicklung, dem Bereich Asyl/Migration oder auch der Jugendhilfe.

Eveline Vogel, Vorstandsvorsitzende des Vereins, und Dr. Johannes Blatt, Geschäftsführer des Vereins haben das neue Logo feierlich enthüllt. Somit ist der neue Name nicht nur auf dem Papier gültig, sondern auch für alle sichtbar. Im Rahmen eines kleinen Namensfestes haben sich weitere Vorstandsmitglieder und zirka 40 Mitarbeitende gefreut über die nun sichtbare neue Ausrichtung. Neue Projekte, die die Arbeitsfelder Arbeitsförderung, Migration und Regionalentwicklung zum Teil auch verknüpfen, machen den Mitarbeitenden viel Mut, dass die Wandlung des Vereins zum etablierten sozialen Dienstleister im Landkreis auch weiterhin gelingen wird.

Der Verein Soziale Arbeit Mittelmark e.V. ist ein gemeinnütziger Verein und ein wichtiger sozialer Dienstleister im Landkreis. Seit 1991 ist der Verein in der sozialen, wirtschaftlichen sowie ökologischen Strukturentwicklung im ländlichen Raum tätig. Mitglieder des Vereins sind der Landkreis Potsdam-Mittelmark, 21 Städte, Ämter und Gemeinden im Landkreis sowie drei Vereine. Der Verein beschäftigt zirka 70 Mitarbeitende in den Bereichen Arbeitsförderung, Migration und Flüchtlingshilfe, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie Regionalentwicklung.