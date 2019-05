Ein Hauch von Freiheit

Bärbel Kraemer

Bad Belzig 6.000 Euro - das muss doch zu schaffen sein! Genau diese Summe wird zur Anschaffung einer Fahrrad-Rikscha gebraucht. Wer kürzlich auf den Straßen von Bad Belzig ein solches Gefährt gesehen hat, weiß worum es geht. Die speziellen Räder ermöglichen es, mit Senioren kleine Ausflüge zu unternehmen. Die Gesichter der Frauen und Männer an Bord offenbarten sofort die Bedeutung der Touren. Abenteuerlust, Freude und Glück waren in ihnen zu lesen.

Für die Senioren trat Indra Wiesinger in die Pedalen. Sie war, mit der Rikscha eigens aus Berlin angereist. Den Kontakt zu ihr hatte Jürgen Gottschalk geknüpft, der es sich nicht nehmen ließ, jede einzelne Runde - die das Gefährt quer durch die Stadt absolvierte - persönlich auf dem Fahrrad zu begleiten.

Gottschalk, der zugleich Vorsitzender des Seniorenbeirats ist, hat kürzlich bereits mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) eine Art Kooperation begründet. Damit Rikscha-Ausflüge für Senioren keine "Eintagsfliege" bleibt, wollen Seniorenbeirat und DRK gemeinsam ein solchen Gefährt kaufen. Damit der Plan gelingt, ist die Hilfe vieler nötig - die Hilfe von Sponsoren und die Hilfe von Bürgern, die sich bereit erklären, im Ehrenamt eine Rikscha zu fahren.

Das Projekt steht unter dem Motto "Radeln ohne Alter". Senioren, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage sind selbst Fahrrad zu fahren, soll damit ein Stück Freiheit zurückgegeben werden. Besonderen Stellenwert hat das Projekt nach Aussage von Kathrin Wilhelm-Kösling, der Leiterin der DRK Tagespflege, auch im Rahmen der Biografie- und Erinnerungsarbeit.

Damit die Finanzierung gelingt, sollen Fördermittel beantragt werden. "Es gibt bereits einige Bad Belziger Bürger, die uns Unterstützung zugesichert haben", so Gottschalk. Kathrin Wilhelm-Kösling bestätigt erste positive Reaktionen. Nachdem der Seniorenbeirat um Jürgen Gottschalk im Oktober des vergangenen Jahres die Rikschas erstmals aus Berlin kommen ließ, ist das Projekt "Radeln ohne Alter" bereits in vieler Munde. Gelingt die Anschaffung, haben Indra Wiesinger und Mitstreiter zugesagt, die Bad Belziger Rikscha-Piloten in spe auf dem Gefährt einzuweisen und anzulernen. Zu den Unterstützern des Projekts gehört Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos), der die Schirmherrschaft übernommen hat.

Gerda Altenkirch und Olga Krüger aus Gräben waren die ersten Damen, die in der mit duftendem Flieder geschmückten Rikscha Platz nehmen und eine Rundfahrt genießen konnten.

Wer das Projekt unterstützen will, finanziell oder als ehrenamtlicher Rikscha-Pilot, erhält Informationen bei Jürgen Gottschalk (033841/32691) und bei Kathrin Wilhelm-Kösling in der Tagespflege des DRK, Wiesenburger Straße 11, (033841/896884). Spendenbelege können ausgestellt werden.