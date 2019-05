OGA

Birkenwerder (MOZ) Ein Dienstwagen der Gemeindeverwaltung von Birkenwerder ist von Unbekannten demoliert worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, habe ein Rathausmitarbeiter am Morgen festgestellt, dass offenbar am Wochenende die Heckscheibe voneinem Ford Ka mit einem Stein eingeschlagen worden war. Der Stein lag noch im Fahrzeug. Die Kripo ermittelt. Der Sachschaden wurde auf rund 750 Euro geschätzt.