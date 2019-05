Kind bei Wildunfall verletzt – zwei weitere erleiden Schock

OGA

Sommerfeld/Beetz (MOZ) Bei einem Wildunfall zwischen Beetz und Sommerfeld ist am Sonntagabend ein Kind verletzt worden. Zwei weitere erlitten einen Schock.

Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall am Sonntag gegen 19.30 Uhr, als Damwild vor einen Audi lief. Durch den Zusammenstoß seien die Airbags ausgelöst worden, heißt es im Polizeibericht. Ein vierjähriges Kind auf dem Beifahrersitz wurde durch den Airbag verletzt, die beiden fünf und sechs Jahre alten Kinder auf der Rückbank sowie die Fahrerin erlitten einen Schock. Das vierjährige Kind musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Audi wurde so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Das Damwild flüchtete in den Wald. Die L 19 wurde für die Unfallaufnahme zeitweise gesperrt.