Cottbus-Abstieg könnte für Altlüdersdorf noch zum Problem werden

Stefan Zwahr

Cottbus (MOZ) Der FC Energie Cottbus ist aus der 3. Fußball-Bundesliga abgestiegen. Nach dem 1:1 am letzten Spieltag bei Eintracht Braunschweig rutschten die Lausitzer auf den viertletzten Tabellenplatz ab und müssen den Gang in die vierte Liga antreten. Das hat Auswirkungen auf die Spielklassen auf Landesebene – und in der Regionalliga.

Auch Rathenow ist abgestiegen

Dort beendete Optik Rathenow die Saison mit einem 2:2 gegen Hertha BSC II. Die Schützlinge von Trainer Ingo Kahlisch verteidigten damit den vorletzten Tabellenrang. Durch den Abstieg von Cottbus wurde dieser aber zum Abstiegsplatz. Der Pokalfinalist muss daher in die Oberliga.

In dieser Spielklasse gibt es durch die Abstiege von Cottbus und Rathenow nun Gewissheit: Insgesamt sechs Mannschaften (drei pro Staffel) müssen die Spielklasse in Richtung Spielbetrieb auf Landesebene verlassen. Im Norden kann sich Malchow nicht mehr retten. Somit werden noch zwei weitere Absteiger ermittelt. Gefährdet sind zwei Spieltage vor Schluss gleich drei Teams aus Brandenburg (Strausberg, BSC Süd, Altlüdersdorf). Altlüdersdorf hatte am Wochenende mit einem 4:1 gegen Strausberg den Vorsprung auf die Abstiegszone eigentlich auf vier Punkte ausgebaut. Erwischt es zwei Teams, erhöht sich die Anzahl der Brandenburg­liga-Absteiger auf drei. In den beiden anderen Fällen treten von dort zwei Mannschaften den Gang in die Landesliga an.

In der Landesliga schaffen die beiden Staffelsieger den Aufstieg. Eine dritte Mannschaft (der punktbeste Zweite) käme hinzu, wenn alle Mannschaften aus Brandenburg den Klassenerhalt in der Oberliga schaffen. Steigt von dort eine Mannschaft ab, erhöht sich die Zahl der Landesliga-Absteiger auf vier. Kommen sogar zwei Teams aus der Oberliga zurück in den Landesspielbetrieb, steigen aus beiden Landesliga-Staffeln jeweils zwei Mannschaften sowie der schlechtere Tabellen-14. ab.

In der Landesklasse steigen in jedem Fall nur die vier Staffelsieger (momentan also auch Fortuna Glienicke) auf. Im Normalfall steigen die Tabellenletzten sowie die drei schlechtesten Vorletzten in den Kreisspielbetrieb ab. Schaffen brandenburgische Teams in der Oberliga nicht den Klassenerhalt, erhöht sich die Zahl der Absteiger aus der Landesklasse entsprechend. Im schlimmsten Fall steigt also der schlechteste Drittletzte in die Kreisoberliga ab. Zittern müssen noch Borgsdorf, Oranienburg II, Altlüdersdorf II und Falkenthal. Drei Spieltage stehen noch an.