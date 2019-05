Gleich drei Sieger gekürt

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Nicht eine, sondern gleich drei Siegerinnen gingen aus dem diesjährigen Comic- und Manga-Zeichenwettbewerb, den die Stadtteilbibliothek Hohenstücken zum mittlerweile sechsten Mal initiierte, hervor. "Die eingereichten Beiträge waren einfach zu gut, um sich nur auf einen Sieger festzulegen, deshalb haben wir nach drei Altersklassen unterschieden", erklärt Bibliothekarin Tina Nimz bei der Siegerehrung. Hinter ihr zu sehen sind japanische Gamer- und Mangafiguren wie Zelda, zarte Elfen, aber auch mächtige Superhelden und Aliens.

Eines der Bilder, das aufgrund seiner leuchtend grünen Farbe und des filigranen Malstils besonders ins Auge sticht, zeigt die Heldin Tsyyu Asui, die der japanischen Mangaserie "My Hero Academia" entstammt. "Ihre Superkraft ist Frosch", erklärt Annabell Placzek. Sie hat mehr als drei Wochen an der Zeichnung ihrer Lieblingsfigur gesessen, sich Stück für Stück an die Figur angenähert. "Zuerst habe ich mit geometrischen Formen die Augen und den Körper entstehen lassen. So sind letztendlich die Konturen entstanden. Danach habe ich mit einfach Buntstiften zu kolorieren begonnen und anschließend Licht und Schatten eingefügt", so die 16-Jährige weiter. Sie war, wie sie sagt, schon als Kind kreativ, hat immer gerne gemalt und ihr Talent über die Jahre ausgebaut. "Wie die Leute auf meine Werke reagieren, ist für mich aber immer noch eine Überraschung" gibt sich Annabell bescheiden. Auch damit, dass die fünfköpfige Jury sie am Ende mit dem ersten Platz in der Altersgruppe von 14 bis 17 Jahren bedenkt, hat sie nicht gerechnet. "Annabell hat viel Mühe in die Zeichnung gesteckt und ich habe gehofft, dass das honoriert wird. Mit dem ersten Platz habe ich aber auch nicht unbedingt gerechnet", gibt Annabells Vater Dirk Szydlowski zu.

Wie sich es anfühlt, beim Wettbewerb als Siegerin hervor zu gehen, weiß Thea Schadt hingegen ganz genau. Sie konnte schon im vergangenen Jahr mit ihrer künstlerischen Leistung überzeugen, hat sich mit der Zeichnung einer pfeifenden Elfe an einem Fluss in diesem Jahr jedoch noch einmal sichtlich gesteigert. "Ich habe über ein paar Tage immer mal wieder an meinem Bild gearbeitet und dieses Mal noch mehr auf Details an den Haaren und der Kleidung geachtet", so die Sprengel-Schülerin. Auch ihr Werk bedenkt die Jury am Ende mit dem ersten Platz.

Gänzlich ohne Farbe, als wunderbare schwarz-weiß Zeichnung kommt Lilian Osbecks Zeichnung, die sich in der Teilnehmer-stärksten Kategorie, der Altersgruppe von 11 bis 13 Jahren, durchsetzen kann, daher. Sie zeigt das Gesicht eines Mangamädchens mit modischer Riesenbrille und Dutt. "Ich habe das Bild auf Pinterest gesehen und mir, gedacht, ich versuche mich einmal daran. Mitgemacht habe ich bei so einem Wettbewerb aber noch nie", verriet die 12-Jährige.

Insgesamt sind in diesem Jahr 26 Beiträge beim Manga- und Comic- Zeichenwettbewerb eingegangen, darunter auch ein geschriebenes und bebildertes Comic. "Die Wettbewerbsresonanz wächst von Jahr zu Jahr, was uns sehr freut und zeigt, wie große die Nachfrage ist. Das liegt sicherlich auch daran, dass Mangas immer noch nicht im Kunstunterricht behandelt werden. Umso wichtiger ist es uns, mit dem Wettbewerb eine Plattform zu bieten, auf der Kinder und Jugendliche sich kreativ entfalten können", sagt Cornelia Stabrodt, Leiterin der Fouqué-Bibliothek.

Wer die eingereichten Wettbewerbsbeiträge sehen möchte, hat im Rahmen einer Ausstellung ab September im Bürgerhaus die Chance dazu. Auch einige neue Werke, an denen die Künstler schon fleißig arbeiten, werden dann zu sehen sein.