Flitzen zum Transportservice oder lange warten

Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Es gibt ihn nun - seit mehr als einer Woche - den Service-Transport zum Friedhof. Aber richtig nutzten können ihn nur wenige Rathenower - oder sie müssen Wartezeiten von mehr als 30 Minuten je Tour hinnehmen. Dabei ist gar die Erreichbarkeit des Services mindestens fragliche.

Wie es aus dem Amt der Stadt Rathenow heißt, seien die Abfahrtszeiten an die Stadtlinie angepasst. Vergeblich sucht man in den Fahrplänen der Stadtlinie 674 Nord eine mögliche Verbindung beispielsweise von der Fehrbelliner Straße zur Haltestelle "Weinberg". Aber man kann diese rund 700 Meter lange Strecke tatsächlich auch mit den Bussen der Stadtlinien zurücklegen, so dass man den Service-Shuttle zum Friedhof nutzen kann. Doch sollte man dazu Zeit mitbringen. Man steige in die Nordlinie 674. Sie fährt in einem Rundkurs immer zum Bahnhof. Dabei kommt sie nicht an der Haltestelle Weinberg vorbei. Dazu muss man in die Südlinie 674 umsteigen. Vermutlich am besten macht sich dies am Märkischen Platz. Nimmt man als Beispiel die Abfahrts- und Ankunftszeiten von der Fehrbelliner Straße ergibt sich folgender Plan: 9.49 Uhr in die Nordlinie in der Fehrbelliner Straße einsteigen, 9.51 Uhr am Märkischen Platz aussteigen. Zum Queren der Straße hat der auf den ÖPNV angewiesene Rathenower rund 18 Minuten Zeit. Dann geht es mit der Südlinie 674 um 10.08 Uhr weiter Richtung Stadtgut. Um 10.10 Uhr erreicht der Bus die Haltestelle Weinberg auf der richtigen Straßenseite. Nun bestehen 42 Minuten Zeit bis der Shuttle zum Friedhof abfährt - also 1 Stunde und 3 Minuten nach Abfahrt in der Fehrbelliner Straße. Der Service bringt die Mitfahrer um 12.05 Uhr vom Berg wieder hinab. Um 12.50 Uhr kommt der nächste Bus der Stadtlinie 674 Süd und fährt direkt zur Fehrbelliner Straße. Um 12.51 Uhr hat man seinen Ausgangspunkt wieder erreicht. Mehr als 3 Stunden sind vergangen.

Ein wenig bequemer ist es dagegen für jene, die in der Fehrbelliner Straße in einen Bus der Linie nach Premnitz 676 einsteigen können. Sie hält 10.15 Uhr in der Fehrbelliner und wieder 10.17 Uhr an der Haltestelle Weinberg. Der Friedhofbesucher hat dann 35 Minuten Zeit, bis der Shuttlebus abfährt. Auf der Rücktour verbleiben 33 Minuten, bis der 676er Bus zurück fährt.

Friedhofgänger die aus dem Süden der Stadt den Service nutzen wollen, müssen sich dagegen sputen. Der Bus der Linie 674 Süd stoppt an der Haltestelle Weinberg um 10.50 Uhr - allerdings auf der gegenüberliegenden Straßenseite von dem Parkplatz, von dem aus der Shuttle 10.52 Uhr startet. Jene, denen es unter Umständen schwer fällt, auf den Berg zu kommen, bleiben nur 2 Minuten Zeit auf die andere Straßenseite zu kommen. Via Fußgängerampel ist es wohl fraglich, ob selbst jemanden der gut zu Fuß ist, dies schafft.

Mit dem neuen Buskonzept des Landkreises sind in der Stadt Rathenow zwei Stadtlinie eingerichtet, damit die Linie insgesamt nicht so lang ist und Mitfahrer insgesamt nicht lang im Bus sitzen. Dabei sind die Fahrten zum Friedhof komplett weggefallen. Erklärung vom Busunternehmen und Landkreis: Die eingesetzten Busse können dort nicht wenden. Mit den Beschwerden der Bürger, die zu den Grabstellen ihrer Lieben wollten, ließ sich die Stadt Rathenow besagten Transport-Service einfallen und bestellte die Fahrten beim Unternehmen Taxi Meier. Bis zum 7. Juni soll der Service probeweise angeboten werden und danach soll evaluiert werden, in wie weit er angenommen ist.

Übrigens: Der Transportservice vom Parkplatz am Fuß des Weinberges zum Friedhof wird wochentags zwei Mal geboten: um 8.52 Uhr und 10.52 Uhr geht es damit hinauf. Die Kleinbusse fahren jeweils um 10.05 und um 12.05 Uhr wieder runter zum Parkplatz. Egal aber wie sehr dieser Service angenommen wird, so heißt es aus dem Rathaus, könne die Stadt nicht auf Dauer diesen kostenlosen Service finanziell übernehmen. Dauerhaft müsste eine andere Lösung über Landkreis und Busunternehmen gefunden werden. Die Havelbus Verkehrs GmbH ist ein kommunales Unternehmen des Landkreis Havelland.