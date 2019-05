Ganz, ganz wichtige Punkte

Martin Terstegge\MOZ

Brandenburg Nervenstärke war am Samstag bei der Mannschaft des BSC Süd 05 gefragt. Vor heimischer Kulisse musste gegen den Torgelower FC Greif ein Sieg her, um im Abstiegskampf weiter mitmischen zu können und sie haben geliefert.

Basis des Erfolgs war die stabile Deckung, die den Gästen kaum Möglichkeiten erlaubte. Der Plan der Torgelower war es scheinbar, möglichst lang die Null zu halten und dann eventuell mit einem Konter zum Erfolg zu kommen. So spielte sich das Geschehen weitestgehend in der Hälfte der Norddeutschen ab, wo es dementsprechend eng wurde.

Viele Möglichkeiten konnten sich die Gastgeber nicht aus dem Spiel heraus erarbeiten, so musste ein Standard zur Führung herhalten. In der 17. Minute stieg Julian Hartmann nach einem Eckball hoch und versenkte den Ball unhaltbar ins linke obere Eck.

Danach kontrollierten die Platzherren das Geschehen, aber viele spielerischen Glanzpunkte bekamen die Zuschauer nicht zu sehen. Das im Abstiegskampf zu erwarten, wäre auch verkehrt, da zählt das "nackte Ergebnis" und da lagen die Brandenburger vorn. Kurz vor der Halbzeit wäre beinah sogar noch das 2:0 gelungen. Einen wuchtigen Freistoß Rene Görischs aus 25 Metern konnte der Greif-Torwart nur mit Mühe entschärfen.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich nicht viel am Bild. Die Torgelower blieben ohne Durchschlagskraft, da die Gastgeber in der Defensive große Laufbereitschaft zeigten, so wie Hafez El-Ali auf der linken Seite. Allerdings blieb die Elf von Trainer Özkan Gümüs im Angriff ebenfalls blass, versäumte es mit einem zweiten Tor für klare Verhältnisse zu sorgen. Die beste Chance hatte nach einer Stunde Evgenj Pataman, doch sein Schuss aus zwölf Meter kam genau auf den Torhüter.

Dies hätte sich beinah gerächt. Nach dem in der 71. Minute Alexander Eirich eine zu hohe Eingabe verpasste, hatten die Gäste im Gegenzug mal einen wachen Moment. Ihr Angreifer wurden mit einem schönen Pass in die Tiefe geschickt, Anibal Mendoza soll per Foul die Situation entschärft haben. Den Strafstoß verwandelten die Torgelower zum Ausgleich.

Wenig später hatten die Gastgeber Fortuna aber wieder auf ihrer Seite. Der Schiedsrichter wollte ein Handspiel der Gäste gesehen haben, Eirich übernahm die Verantwortung und verwandelte zur erneuten Führung (76.).

Da die Gäste in Gedanken sich wohl eher für ihr anstehendes Landespokalfinale interessierten, hatten die Nullfünfer es leicht ihre drei Punkte zu retten. In der 86. Minute eroberte der eingewechselte Askin Yildizu den Ball vor dem eigenen Strafraum, den übernahm Maurice Froelian, trieb ihn über den gesamten Platz und hatte noch die Kraft zum 3:1-Endstand abzuschließen.

Wie wichtig der Sieg war zeigte sich dann, bei der Sichtung der andren Ergebnisse. Mit 31 Punkten ist der BSC Süd 05 auf den 13. Platz, doch die Teams auf den Rängen 14 und 15 haben ebenfalls 31 Zähler verbucht. Die Entscheidung um den Klassenerhalt wird wohl erst am letzten Spieltag (8. Juni gegen Rostock II) fallen. Für die Süd-Elf geht es am 2. Juni weiter, mit dem Spiel bei der TSG Neustrelitz. Ein Auswärtssieg könnte für nervliche Beruhigung sorgen.