Rüdiger Hoffmann brachte Gags im Faultiertempo

Eckhard Handke

Neuruppin Im Stadtgarten amüsierten sich am Samstagabend wieder einmal mehr als 500 Besucher über den Stand-Up-Comedian Rüdiger Hoffmann. Nach zweieinhalb Jahren gab der Komiker wieder einmal in der Fontanestadt ein Gastspiel.

Wie schon von zahlreichen TV-Auftritten bekannt, begrüßte der Ostwestfale sein Publikum im Faultiertempo mit seiner bekannten Formel "Ja, hallo erstmal, ich weiß gar nicht, ob Sie´s schon wussten …". Unter dem Titel "Jetzt wird alles mega" erzählte und sang der Comedian in seiner typischen, ruhigen Art und dem unschuldigen Blick über absurde Geschichten aus dem Alltagsleben, die zum Schluss nicht selten in einer Katastrophe enden oder zumindest mit einer ganz anderen Pointe schließt, als man vermutet hätte. Wie man es von ihm gewohnt ist, brillierte der Paderborner dabei mit seiner an Phlegma grenzenden Unaufgeregtheit.

Nach ein paar Schmeicheleinheiten für die Stadt Neuruppin legte Rüdiger Hoffmann, der seine Karriere mit Auftritten im Berliner "Quatsch Comedy Club" begann, los, um für die "Stärkung des Immunsystems" beim Publikum zu sorgen. Denn es sei ja Wissenschaftlich nachgewiesen, dass Lachen gesund ist. Dazu gab es dank Hoffmann mehr als zwei Stunden genügend Gelegenheiten. Keiner der Gäste dürfte also in nächster Zeit krank werden. Die aberwitzigen und lustigen Anekdoten aus dem Alltag sorgten für Heiterkeit. Ob Partnerschaft, Power-Diät, Pärchenclub oder Pubertät – Hoffmann wusste zu vielen Themen seine Geschichten zu erzählen.

Zur Erhaltung des Deutschen Kulturgutes, setzte sich der Komiker auch ans Klavier und sang für sein Publikum einige seiner scharfsinnig-bösen Lieder.