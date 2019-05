DPA

Stuttgart (dpa) Offensivspieler Steven Zuber ist wenige Tage vor dem ersten Relegationsspiel gegen den 1. FC Union Berlin ins Mannschaftstraining des VfB Stuttgart zurückgekehrt.

Nach seiner Knieverletzung trainierte der von der TSG 1899 Hoffenheim ausgeliehene Schweizer am Montag erstmals wieder mit dem Team.

Der 27-Jährige hatte sich Ende April im Training einen Innenbandanriss zugezogen. Im Kampf um den Verbleib in der Fußball-Bundesliga steht für die Schwaben am Donnerstag (20.30 Uhr/Eurosport Player) das Heimspiel gegen Berlin an. Am Montag darauf fällt beim Rückspiel im Stadion an der Alten Försterei die Entscheidung.