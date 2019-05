Ein Hektar Waldboden zerstört

Sandra Euent

Falkensee (MOZ) Am Sonntagnachmittag musste die Feuerwehr zu einem Brand in der Falkenseer Kuhlake an der Grenze zu Berlin ausrücken. Rund ein Hektar Waldboden stand in Flammen. Wie Marc-Oliver Wille von der Bürgerinitiative Schönes Falkensee (BISF) mitteilte, seien nicht nur die Kameraden aus Falkenssee, sondern u.a. auch die aus Brieselang, Dallgow-Döberitz und Berlin vor Ort gewesen, um mit Tanklöschfahrzeugen Wasser vom Hydranten in der Pestalozzistraße zum Brandort zu bringen. Die Feuerwehr konnte ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindern und den Brand schließlich löschen. Die Polizei sicherte Spuren vor Ort und nahm eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung auf. Die Kuhlake ist ein geschütztes FFH-Gebiet.