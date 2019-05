Hertha-Fan verletzt Anhänger von Union Berlin

RA

Neuruppin (MOZ) Fußballfans sind in der Nacht zu Sonntag in einer Bar an der Neuruppiner Fischbänkenstraße aufeinander losgegangen.

Wie die Polizei am Montag berichtete, hatte ein 19-jähriger Hertha-Fan aus Neuruppin gegen 2.20 Uhr bei einem 32-jährigen Barbesucher ein Tattoo des FC Union Berlin erkannt und ihn deshalb beschimpft. "Die Situation eskalierte und es kam zur körperlichen Auseinandersetzung, bei der der 32-Jährige verletzt wurde und in ein Krankenhaus gebracht werden musste", heißt es im Polizeibericht. Der alkoholisierte 19-Jährige verließ das Lokal, konnte jedoch etwa zwei Stunden später in der Karl-Marx-Straße bei einer Ruhestörung angetroffen werden. Eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung wurde aufgenommen.