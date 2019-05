GZ

Zehdenick (MOZ) Bei einer Abschlussfeier in einem Lokal an der Schmelzstraße in Zehdenick haben sich am früheren Sonntagmorgen gegen 3 Uhr mehrere Gäste geprügelt.

Nach Angaben der Polizei wurden dabei ein 46-jähriger und ein 19-jähriger Gast verletzt. Beide mussten vom Rettungsdienst behandelt werden. Ein 18-Jähriger soll während der Auseinandersetzung den Hitlergruß gezeigt haben.

Die Polizei nahm Strafanzeigen wegen Körperverletzung und wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wurde aufgenommen.