Schwante (MOZ) Die Bewohner eines Hauses in Schwante sind am Sonntag gegen 1.20 Uhr durch Geräusche aus der Garage wach geworden. Offenbar hatten drei Unbekannte ein Fenster aufgehebelt und sich so Zutritt zu dem Gebäude verschafft, in dem ein Mercedes Cabriolet stand.

Als sich die Bewohner bemerkbar machten, flüchteten die Täter und konnten nicht mehr festgestellt werden. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet, es entstand rund 500 Euro Sachschaden.