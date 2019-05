Mann rastet bei Party aus – vier Verletzte

OGA

Germendorf (MOZ) Bei einer privaten Party in Germendorf ist am Samstagabend ein Gast ausgerastet. Bilanz: vier Verletzte und ein beschädigter Gartenzaun.

Wie die Polizei am Montag berichtete, wurde der 34-Jährige aus Oberhavel gegen 22.45 Uhr plötzlich aggressiv und schlug um sich. Dabei verletzte er drei Gäste der Party und einen Nachbarn. Außerdem beschädigte er den Zaun zum Nachbargrundstück. Die Polizei nahm den 34-Jährigen, bei dem 2,11 Promille Alkohol in der Atemluft gemessen wurden, zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Er wurde am Sonntagmorgen mit Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung wieder auf freien Fuß gesetzt.