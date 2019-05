Info-Tafel über Eduard Ockel in Schwante angebracht

Marco Winkler

Schwante (MOZ) Bisher kam Maler Eduard Ockel, 1834 im Schloss Schwante geboren und 1920 verarmt in Berlin gestorben, im Ort selbst nicht richtig zur Geltung. Dabei verewigte er die Landschaft um Schwante in seinen Bildern. Im vorigen Jahr wurde ihm deshalb ein bisher namenloser Weg gewidmet – per Gemeindebeschluss. Da sich der Weg hinterm Gemeindezentrum durch den Park zur Kita schlängelt, waren auch keine Anwohner von der Neubenennung betroffen.

Seit wenigen Tagen hat Schwante jetzt auch eine Info-Tafel, die an den Maler erinnert. Hobby-Historiker Gerd Kley, der lange über Ockel recherchiert hat und Vorträge über sein Wirken hielt, Uta Hoffmann (SPD), Peter Kurz vom Marwitzer Verlag Sonnenbogen und Ortsvorsteher Dirk Jöhling (BfO) brachten die flaschengrüne Tontafel ans Gemeindehaus an. "Gerd Kley hat viel über den Maler herausgefunden und diverse Ockel-Bilder wieder nach Schwante geholt", sagt Dirk Jöhling. Entworfen wurde die Tafel von Peter Kurz, gebrannt wurde sie im Ofenmuseum Velten. Der Ortsvorsteher hatte das Werk in Auftrag gegeben. "Nun ist dieser Vorgang abgeschlossen", sagt Jöhling. "Die Recherchen über den Maler und das Sammeln seiner Bilder jedoch nicht."