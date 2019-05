50 Plakate der AfD abgerissen

Von Thomas Pilz

Ort (MOZ) Die Dreistigkeit, mit der die Täter vorgingen, überraschte dann doch: Wahlplakate vor allem der AfD sind in Fürstenberg am Sonntagvormittag aus dem Stadtbild entfernt worden.

Von unbekannten Tätern, die nach Überzeugung von Norman Kleßny, Kandidat der AfD für das Fürstenberger Stadtparlament, extra aus Berlin vorgefahren seien. Kleßny hatte die am helllichten Tag illegal agierenden Täter beobachtet und sei dann spontan eingeschritten, wie er auf Nachfrage mitteilte. Zur Begründung hätten die mit Bolzenschneider bewaffneten Täter ihm erklärt: "Wir machen hier nur die ganze Propaganda ab", wie Kleßny kolportierte.

Mehrere Anzeige erstattet

Es sei zu Handgreiflichkeiten gekommen, wobei eine Zeugin, die sich hinzugesellte, verletzt worden sei. Man habe aber Fotos machen können vom Innenraum eines Kleintransporters, mit dem die "Wahlkämpfer" umherfuhren. 22 Plakate der AFD hätten sich laut Kleßny in dem Fahrzeug befunden. Wie sich am Abend dann herausstellte, sind laut Kleßny insgesamt 50 Plakate der AfD aus Fürstenberg und Himmelpfort entfernt worden. Die hinzugerufene Polizei habe den Sachverhalt ordnungsgemäß aufgenommen. Anzeigen wurden erstattet wegen Sachbeschädigung, Diebstahl und Körperverletzung. Die Polizei ermittelte drei Tatverdächtige aus Berlin, ein Mann und zwei Frauen.

Kleßny erklärte, "wir beteiligen uns eigentlich als eine demokratisch in den Bundestag gewählte Partei an den Kommunalwahlen", aber mit Fairness habe die Aktion in Fürstenberg und Himmelpfort nun wirklich nichts mehr zu tun.