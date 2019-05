Außergewöhnliche Geschichtsstunde mit Zeitzeugin

Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Mit einem Appell endete am Montag eine außergewöhnliche Geschichtsstunde an der Regine-Hildebrandt-Gesamtschule: "Bitte macht euer Abitur und sorgt dafür, dass so etwas nie wieder passieren kann!"

Mit "so etwas" meinte die 88-jährige Zeitzeugin Tamar Landau den Holocaust während der NS-zeit, den sie als Jugendliche nur knapp überlebt hat. Sie trägt ihren Teil dazu bei, aus der traurigen Geschichte zu lernen. Denn unermüdlich ist die Überlebende in Deutschland unterwegs, um an Schulen über ihr Leben, ihre Gefühle und ihre Erfahrungen zu sprechen. "Ich kann euch sagen, was war", beginnt sie ohne Umschweif. "Alles ist wahr und noch viel, viel schlimmer." Anhand ihres Schicksals will sie erinnern, mahnen und auch Menschen die Hand zur Versöhnung reichen."Hass verspüre ich nicht", sagte sie gleich zu Beginn ihres Vortrags vor gut 30 Jugendlichen der zehnten bis zwölften Klassen. Das bestätigte auch ihr Sohn Yoav, der seine Mutter in dieser Woche durch Deutschland begleitet. "Sie ist sehr tolerant und hat die Menschen gern. Das ist nach solch einer schrecklichen Erfahrung sehr schwer", sagte er.

Manchmal spricht sie leise

Immer wieder wird ihre Stimmer leiser, wenn sie authentisch vom Holocaust erzählt. Zum Beispiel, als ihre Cousine Helene sie mit einer Lüge vor dem Abtransport ins Vernichtungslager Auschwitz rettete. "Die ist doch schon 15 Jahre alt, die kann arbeiten", sagte ihre Cousine zu den Aufsehern, als die damals Elfjährige mit anderen Kindern ermordet werden sollte. Helene hat den Holocaust nicht überlebt. "Sie starb am Tag der Befreiung des KZs Bergen-Belsen", berichtet sie den Jugendlichen mit kaum vernehmbarer Stimme.

Wenig später sorgt sie dann für ein Lachen im Publikum. Sie erzählt, wie schön es in einem Kibbuz ist. "Kennt ihr das? Das ist so was Sozialistisches."

Die rüstige Jüdin, die heute nicht mehr religiös ist, aber einige Traditionen in der Familie pflegt, nimmt kein Blatt vor den Mund. Sie berichtet schnörkellos über die schlimmsten Erfahrungen ihres Lebens, erzählt aber auch von den schönen Dingen, die sie gemeinsam mit ihrem Mann, ihrer Familie und ihren Freunden erlebt hat. Von Reisen durch Europa oder von der Weigerung in den 1970er-Jahren, aus einem Flugzeug auszusteigen, das in München zwischengelandet war. Das Ehepaar Landau wollte nie wieder deutschen Boden betreten. Das geschah dann doch wenig später. Um auf einer Urlaubsreise nicht mit dem Auto durch Deutschland fahren zu müssen, buchten Tamar und ihr Mann Simcha einen Autozug von der Schweiz nach Skandinavien. Doch der endete bereits im Hamburg. Die alte Frau lacht heute noch über die zufällige Rückkehr in das Land des Grauen.

Beeindruckte Schüler

Die angehenden Abiturienten waren nach dem knapp einstündigen Gespräch mit Tamar Landau beeindruckt. "Solche Begegnungen sind wichtig für unsere Generation", sagte der Zwölftklässler Lennard Wiechmann. "So etwas steht in keinem Geschichtsbuch", ergänzte sein Mitschüler Marius Marx nach der außergewöhnlichen Unterrichtsstunde.