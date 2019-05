Als Tauschreporterin in Eberswalde

Gabi Kowalczik

Eberswalde Einige haben mich am Montag bereits gesehen, andere werden mich im Laufe der Woche noch kennenlernen: Mein Name ist Gabi Kowalczik und ich bin derzeit im Rahmen der Aktion Reportertausch als Gastreporterin in der MOZ-Lokalredaktion in Eberswalde zu Besuch. Normaler-weise arbeite ich für die Westdeutsche Zeitung, derzeit bin ich in der Lokalredaktion Wuppertal tätig. Ich bin 39 Jahre alt, verheiratet, habe keine Kinder und wohne in der niederrheinischen Stadt Wesel nahe der niederländischen Grenze. In meiner Freizeit mag ich Fußball.