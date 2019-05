Erinnerungen an das Arbeitervarieté

Erhard Herrmann

Brandenburg 102 Museen im Land Brandenburg haben in diesem Jahr am Internationalen Museumstag teilgenommen. Ziel der jährlich stattfindenden Initiative ist es, gemeinsam die Öffentlichkeit auf das breite Spektrum der Museumsarbeit und die thematische Vielfalt der etwa 6.500 Museen in Deutschland aufmerksam zu machen. "Museen – Zukunft lebendiger Traditionen" lautete das Motto in diesem Jahr.

Lebendige Tradition wurde dabei im Industriemuseum anschaulich gewürdigt. Wie in den letzten Jahren wurde zum Museumstag eine Sonderausstellung eröffnet. Vor 52 Jahren wurde das Arbeitervarieté des VEB Stahl- und Walzwerkes gegründet. "Unterlagen, Kostüme, Musikinstrumente und viele andere Dinge aus dem Umfeld des Varietés drohten in Vergessenheit zu geraten oder ganz zu verschwinden. Deshalb wollen wir mit dieser Ausstellung ‚Artisten im Stahl- und Walzwerk’ an diese Institution erinnern", erklärte der Museumsleiter Marius Krohn zur Eröffnung. Zugleich bedankte er sich bei allen, die beigetragen haben, die Ausstellung mit vielen privaten Erinnerungsstücken zu ermöglichen.

Langfristig sollte das Ensemble der Stahlwerker zu einer professionellen Gruppe unter Anleitung der staatlichen Fachschule für Artistik Berlin ausgebaut werden. "Um mit den Veranstaltungen von ständig steigendem Niveau das geistig-kulturelle Leben unserer Werktätigen zu bereichern und zugleich die schöpferischen Kräfte zu fördern", so umriss damals die Ensembleleiterin Christa Schleßmann den Sinn des Projektes.

Die Artistik war eine der wichtigsten Quellen für die Programme. Schon 1955 wurde die erste Artistengruppe gegründet. 30 junge Artisten bildeten daraus 1967 den Grundstein des Arbeitervarietés. Von Anfang an dabei waren die Fahrradkünstler. Kurt Jährling und Jürgen Lehmann waren wortwörtlich die tragenden Kräfte. Die "Rollys" führten halsbrecherische Balanceübungen auf. Ebenso wie Herbert Bisanz der mit den "Aryls" die Trapezakrobatik in die Show einbrachte und Gustav Friebe, auf dessen Schultern die Perchgruppe ruhte. 1974 kam die Rollschuhakrobatik hinzu und die Artisten der Leiteräquilibristik bereichernden das Programm. Mit der Choreografin Illelore Kuhnert kam 1973 Bewegung in die Tanzabteilung. Sie machte aus der Volkstanzgruppe eine moderne Tanzgruppe die zu Janet Jackson und zum Musical "Cats" tanzte. Später kamen Westerntänze und erotisch angehauchte Revue-Darbietungen hinzu.

Illelore Kuhnert führt heute quasi die Tradition der Tanzabteilung von damals als Leiterin des Showballett Butterfly fort. Jedes Jahr nahm das Varieté an den Arbeiterfestspielen und zahlreichen Veranstaltungen in der DDR teil. Beliebt waren die gemeinsamen Reisen nach Ungarn, Polen oder in die Sowjetunion. Dank des hohen Niveaus interessierte sich auch das Fernsehen für die Brandenburger Akrobaten. Sie traten unter anderem in der Show "Da liegt Musike drin" auf. In den 80er-Jahren bewerkstelligte das Ensemble etwa 30 bis 40 Auftritte im Jahr. Bis zum letzten Auftritt am 31. Dezember 1993 hatte das Arbeitervarieté in den 26 Jahren des Bestehens rund 1600 Mitglieder. Die Ausstellung gibt einen interessanten Einblick in diese Arbeitervarieté-Geschichte