Märkischer Jugendchor gewinnt 1. Platz in Potsdam

RA

Neuruppin/Potsdam (MOZ) Der Märkische Jugendchor des Neuruppiner Karl-Friedrich-Schinkel-Gymnasiums hat an diesem Wochenende den ersten Platz beim Wilhelm-Kempff-Chorwettbewerb am Helmholtz-Gymnasium in Potsdam gewonnen. Das Ruppiner Ensemble konnte die Mitbewerber in der Landeshauptstadt auf ihre Plätze verweisen.

Vier Chöre hatten an dem Wettbewerb teilgenommen: der Nachwuchschor des Helmholtz-Gymnasiums, der SteenbeckPopChor des Steenbeck-Gymnasiums aus Cottbus, der Chor des Helmholtz-Gymnasiums und der Märkische Jugendchor des Schinkel-Gymnasiums Neuruppin. Der Chor des Runge-Gymnasiums Oranienburg hatte seine Anmeldung kurzfristig zurückgezogen. Der Märkische Jugendchor hatte laut seiner Leiterin Ulrike Schubach ein anspruchsvolles Programm mit Stücken aus dem 20. Jahrhundert von populärer bis zu geistlicher Musik zusammengestellt.

Die Jury lobte in der Auswertung nach dem Auftritt der Ruppiner die Vielfalt, den homogenen Chorklang, die Ausstrahlung des Chores, die leisen Töne und die Aufmerksamkeit beim gemeinsamen Miteinander.

Mit dem Sieger-Pokal und einem Preisgeld in Höhe von 500 Euro in den Händen ging es für die Mitglieder des Märkischen Jugendchores anschließend zurück nach Neuruppin und am Montag gleich weiter zur Konzertreise nach Strasbourg im Elsass.