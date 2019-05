Erste Eindrücke vom neuen Gemeindezentrum

Matthias Henke

Seilershof Im Herbst soll es losgehen. Dann nimmt das langersehnte Gemeindezentrum in der Mitte Seilershofs langsam Gestalt an. Basis dafür ist der alte Dorfkonsum neben dem Hotel an der Ecke Haupt- und Seestraße. Einige Wände dieses Flachbaus, insbesondere des vorderen, straßenzugewandten Bereiches, werden erhalten und Teil des neuen Zentrums. Darüber wurde am Sonnabend im Anschluss an den Dorfrundgang mit dem Ausschuss für Stadtentwicklung, Ordnung und Verkehr informiert. Kostenpunkt für das Bauvorhaben: insgesamt 423 000 Euro. 75 Prozent der Summe werden gefördert, wie Christian Tutsch von der Granseer Amtsverwaltung ausführte. Der Förderbescheid liege bereits seit Februar vor. Nun hoffe man bei der Ausschreibung der Bauleistungen auf passende Gebote. Neben der künftigen Baustelle war ein Plan angebracht worden, auf dem sich sich die Interessierten über den Grundriss und weitere bauliche Details informieren konnten.

Zu Beginn der Veranstaltung hatte der Ausschussvorsitzende Peter Gogol (SPD) die Anwesenden begrüßt. "Es wurde ja lange gerungen um die Fördermittel, schön, dass es nun endlich losgehen kann", sagte er. 2020 soll das Projekt auf alle Fälle beendet sein, dann habe jeder Ortsteil ein Gemeindezentrum. "Aber ein Rundgang ist auch deshalb sinnvoll, um zu sehen, was liegt noch so an", so Gogol weiter.

Seitens des Ortsbeirates werde etwas ähnliches jeden Frühjahr veranstaltet, dass es dieses Mal mit der Aktion des Stadtentwicklungsausschusses zusammenfalle, sei umso besser, ergänzte Ortsvorsteher Heinz-Dieter Kakuschke, der auch auf das Erreichte der zu Ende gehenden Wahlperiode verwies. So sei die Uferpromenade fertiggestellt, die Pappeln an der Straße nach Neulögow entfernt und die Umrandung des Parkplatzes neben der früheren Gaststätte Klewitz erneuert worden. Ferner konnte das letzte Baugrundstück in kommunalem Besitz veräußert werden.

Der Rundgang führte schließlich von der Feuerwehr vorbei am Friedhof, die Seestraße entlang, zur Badestelle und via Wald- und Siedlungsweg zurück in die Dorfmitte. Einige Anmerkungen wurden aufgenommen. So möge unter anderem die Bank am Denkmal für den Ortsgründer erneuert und jene an der Ecke Waldweg/ Hauptstraße gestrichen werden. Für Unmut bei den Seilershofern sorgen regelmäßig auch Grundstücksbesitzer, insbesondere am Ufer des Wentowsee, die ihre Grundstücke verkommen lassen.