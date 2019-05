Briefkasten an der Hauptpost verkohlt

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die beiden Klappen an dem verrußten gelben Briefkasten vor der Hauptpost sind geöffnet, darin ist ein schwarzer Haufen zu sehen. Am Sonntag hatte es dort gebrannt. Die letzte Leerung erfolgte kurz nach 10 Uhr, wie Anke Blenn von der Pressestelle der Deutschen Post DHL am Montag mitteilte. Die im zerstörten Kasten befindlichen Sendungen wurden am Montag sichergestellt und sollen zeitnah gesichtet werden. "Noch zustellbare Sendungen, bei denen Empfänger oder Absender erkennbar sind, werden mit einem erklärenden Anschreiben an diese verschickt", erklärt sie und verweist darauf, dass die Deutsche Post laut Allgemeiner Geschäftsbedingungen nicht für den Verlust oder die Beschädigungen normaler Briefsendungen haftet.

Nachvollziehbare Briefe mit Zusatzleistungen seien aber versichert. Die Post haftet etwa bei (Einwurf-) Einschreiben in Höhe von 25 oder 20 Euro. Wenn jemand am Sonntag nach der letzten Leerung solche Briefe in den Briefkasten an der Hauptpost eingeworfen hat und diese nicht wenige Tage später ankommen, "möchten wir die Absender bitten, einen Nachforschungsauftrag zu stellen", so Blenn (unter dhl.de/nachforschung-brief). Ist eine Reparatur des Kastens nicht möglich, werde so schnell wie möglich ein neuer aufgestellt. Das jedoch kann mehrere Hundert Euro kosten. "Jeder Fall von Vandalismus wird von uns zur Anzeige gebracht", unterstreicht Blenn.