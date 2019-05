Schnüffeln, lauschen, denunzieren

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Rosi, Atze, Freibad, Recht oder Conny Günther ... In der Auswahl der Decknamen für ihre IM waren die Mitarbeiter der Angermünder Kreisdienststelle für Staatssicherheit nicht wirklich kreativ. Auch die Decknamen für ihre Opfer, also "Operativen Vorgänge", die die inffoziellen Mitarbeiter bespitzelten, zeigen nicht unbedingt poetische Phantasie. "Gruppe" hieß schlicht der Vorgang, der 1986 einen Literaturkreis ins Visier nahm, weil man politische Untergrundtätigkeit vermutete. Andere Fälle wurden unter "Rentner" oder "Altar" aktenkundig. Kreativer war man da schon mit "Winkel + Fuchs", ein Deckname für Ausreiseantragsteller.

Signale an der Autoantenne

Die Bürger legten dagegen mehr Kreativität an den Tag, um immer wieder neue Geheimcodes zu erfinden und die Firma "Horch und Guck" auszutricksen. Die "Bändchenträger" waren Ausreisewillige, die mit weißen Bändern an der Autoantenne Signale setzten. Als die Volkspolizei im Auftrag der Stasi solche Autofahrer wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung abstrafte, schließlich gehören Bändchen nicht zur Grundausstattung eines Pkw, legten sich die Antragsteller weiße Kissen in die Heckscheibe des Trabis. Das war erlaubt.

Aufhorchen musste die Stasi auch bei Anzeigen wie "Tausche blaue Kacheln gegen Trabant". Blaue Kacheln waren 100-D-Mark-Scheine, die offensichtlich in der Kaffeetüte oder im Strumpfhosenpäckchen des Westpaketes geschmuggelt wurden. In ein Paket hatte der Absender einen Zettel an die schnüffelnden Postbeamten gelegt: "Hände weg! Sonst gibt‘s Skandal beim Oberindianer Honi."

Doch nicht nur Ausreisewillige, Pfarrer, Naturschützer, Ärzte, Nichtwähler, Leute, die zum Nationalfeiertag keine Fahne hängten oder Kritiker der Versorgungslage wurden beobachtet. Für eine Angermünderin, die ein Liebesverhältnis mit einem Westdeutschen hatte, fand man in den Akten ein zehnseitiges Befragungsprotokoll. Deutsch-deutsche Liebe, das ging für die Stasi gar nicht. Schwerpunkte der Überwachung waren allerdings sensible, sicherheits- und volkswirtschaftlich relevante Bereiche wie das Instandsetzungswerk Pinnow, der Staatsforst Neuhaus, das Funkamt Crussow oder Agrarflugplätze, um Militär- und Wirtschaftsspionage sowie Sabotage zu verhindern. Das PCK in Schwedt hatte sogar eine eigene Stasi-Struktur, um nichts dem Zufall zu überlassen. So wurde auch ein Brief eines Enkels an seinen Opa in Hamburg abgefangen, der erzählte, dass er auf Grund einer Havarie im PCK zwei Tage durcharbeiten musste. So etwas durfte der Klassenfeind in Person des Opas nicht wissen, berichtet Rüdiger Sielaff.

Er leitet heute die Frankfurter Außenstelle des Bundesbeauftragten für Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR, kurz BStU, und hat schon hunderte Akten aus Angermünde ausgewertet, um das Wirken der Stasi in der Region zu erforschen. Was dabei an ernüchternden, erschütternden aber auch mitunter skurrilen Ergebnissen herauskam, stellte er in einem öffentlichen Vortrag im Angermünder Rathaus vor. Nicht zum ersten Mal, doch das Interesse der Bürger wächst, je größer der Abstand zur damaligen Zeit wird. Der Rathaussaal platzte aus allen Nähten. An den Beratungsplätzen im Vorfeld entstanden mitunter Wartezeiten. Über 50 Erstanträge auf Akteneinsicht wurden an einem Tag gestellt. Für Rüdiger Sielaff ist die große Resonanz überraschend aber auch ein Zeichen, dass Aufarbeitung Zeit braucht. Und Aufklärung.