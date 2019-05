"Eine tolle Erfahrung für beide Seiten"

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Von wegen wechselhaft und regnerisch. Das Wetter auf der Insel präsentierte sich erneut von seiner besten Sonnenseite, als sich Neuntklässler der Wriezener Grund- und Oberschule "Salvador Allende" dort kürzlich für ein paar Tage aufhielten. Viel eher sei man dem Grau-in-Grau in der Heimat entflohen, hieß es. Ziel war die bei Sprachreisenden recht beliebte Stadt Hastings, die am Ärmelkanal liegt. Mit im Bus seien diesmal auch Neuntklässler des Schulzentrums Neutrebbin gewesen, berichtet Lehrerin Birgit Thiel. Bei drei eigenen Klassen dieser Jahrgangsstufe im nächsten Schuljahr geht sie allerdings davon aus, dann wieder unter sich im Bus zu sein.

Eltern haben mitunter Bedenken

Die Entscheidung, ob sie mitfahren oder nicht, werde den Schülern überlassen. Oder auch deren Eltern, wie Birgit Thiel schon ein bisschen bedauert. "Am Geld liegt es meistens nicht, aber es gibt Mütter und Väter, die ihre Kinder ungern so weit fahren lassen." Dabei sei so eine Bildungsfahrt immer etwas Besonderes. "Das ist eine ganz tolle Erfahrung für beide Seiten", bestätigt Elke Göritz, die an der Allende-Schule ebenfalls Englisch unterrichtet. Familien in denen das Geld knapp sei, könnten Unterstützung beantragen, unter anderem aus einem Sozialfonds über die Stadt oder auch beim Schulförderverein.

Die Anträge würden stets rechtzeitig ausgegeben. "Das klappt wunderbar", sagt die Lehrerin und staunt immer wieder darüber, wie befreit die Jugendlichen zurückkehren. Noch auf der Busfahrt würden sich einige so ihre Gedanken machen, ob sie mit dem Essen, der Sprache und der Gastfamilie klarkommen. Bei dieser seien sie aber nie allein, sondern meist zu zweit, manchmal auch zu dritt oder zu viert untergebracht. Und manchmal würden einige der Schüler am Ende der Fahrt sogar erklären, am liebsten bleiben zu wollen.

Positiv bemerkbar mache sich die Reise auch im Unterricht, sind sich die beiden Lehrerinnen einig. "Die Schüler trauen sich mehr", stellt Elke Göritz immer wieder fest und weiß auch, dass einige noch nie im Ausland waren. "Sie kennen sonst nur die Ostsee als Ziel." Bei Geschwisterkindern stelle sich die Frage nach dem Mitfahren allerdings seltener. "Da würden am liebsten schon Sechstklässler mit."

Und wie sehen die Neuntklässler selbst das Ganze? "Ich wollte unbedingt ein neues Land entdecken, eine neue Kultur", sagt Noah, der in den Ferien bisher in Polen und Tschechien war. Weil er polnisch spreche, habe er sein Englisch bisher kaum anwenden können. In Hastings und bei den Ausflügen sei ihm das aber recht leicht gefallen. "Das war eine tolle Erfahrung."

Wobei Nick zu bedenken gibt, dass so viel gar nicht gesprochen worden sei. Die Gastfamilien habe man zum Beispiel oft erst am Abend gesehen. "Wir haben zum Teil über das Handy kommuniziert. Das war lustig." Die Zeit des Mitschleppens von Wörterbüchern ist längst vorbei. Heute lassen sich ganze Sätze ins Handy sprechen, das dann auch die Übersetzung wiedergibt. "So eine Fahrt ist mal etwas anderes", sagt Lisa. "Man ist mit Freunden unterwegs. Dazu kommt noch die andere Sprache."