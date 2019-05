Metalldiebe gestellt

MOZ

Neuenhagen (MOZ) Am Sonnabend wurden Polizisten nach Neuenhagen gerufen. In der Ernst-­Thälmann-Straße hatten sich zwei Männer an Metallschrott vergriffen, der vor einem Grundstück abgelegt war. Anschließend verschwand das Duo mit dem Diebesgut in einem VW-Transporter. Zeugen konnten der Polizei den weiteren Weg des Autos beschreiben. Der Geschädigte selbst fand die Diebe in der Oderberger Chaussee. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen sich der beiden Männer an. Diese mussten den Metallschrott wieder ausladen. Die 21 und 32 Jahre alten Berliner müssen sich wegen versuchten Diebstahls verantworten.