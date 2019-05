Regen setzt Straßenzug unter Wasser

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Das kurze, aber heftige Unwetter, das am späten Montagnachmittag über Fürstenwalde niederging, hat zu drei Feuerwehreinsätzen geführt. "Ein Blitz schlug in einen Baum ein, der neben dem Ärztehaus in Nord stand", teilte Martin Haschick von der Fürstenwalder Feuerwehr auf Nachfrage mit. Das Gehölz habe etwas gebrannt und sei durch den Einschlag so stark zerstört worden, dass es gefällt werden musste. "Die Kollegen mit der Drehleiter haben das abgearbeitet", sagte Haschick.

Außerdem gab es großflächige Wassereinbrüche in der Reifenwerksiedlung. "Mehrere Keller waren vollgelaufen, ein ganzer Straßenzug war betroffen", schilderte Haschick. Die Feuerwehr habe wenig ausrichten können, teilweise hätten sich die Anwohner selbst geholfen. Mitarbeiter des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Fürstenwalde und Umgebung waren vor Ort. "Wir haben die Pumpen volle Pulle laufen", sagte Wolfgang Krämer vom Bereitschaftsdienst des Verbandes gegen 19.30 Uhr. Ein Defekt oder eine Verstopfung sei nicht die Ursache der Probleme. "Die Wassermengen waren einfach zu groß", erklärte Krämer.

Der nächste Einsatz führte die Feuerwehrleute in die Kita Anne Frank, ebenfalls in der Reifenwerksiedlung. "Dort gab es einen Rohrbruch", teilte Haschick mit. Ob dieser auch auf den Starkregen zurückzuführen ist, habe sich zunächst nicht mit Sicherheit feststellen lassen. mw