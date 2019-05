Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Die Suche nach einer Vermissten hat am Sonntagabend einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Auch ein Hubschrauber kreiste über der Stadt. Am Ende wurde die 85 Jahre alte Bewohnerin des Seniorenheims in der Hessenwinkler Straße, die dement und krank ist, auf Berliner Gebiet gefunden.

Wie Polizeisprecher Bernd Böttcher auf Nachfrage mitteilte, war die Dame gegen 17 Uhr vermisst gemeldet worden. Zunächst wurde über Taxis gesucht, später war auch eine Rettungshundestaffel im Einsatz. Hubschrauber kreisten spät in der Nacht über Erkner und Umgebung. Gefunden wurde die Dame gegen 1 Uhr morgens von Berliner Kollegen im Abschnitt 66, der unmittelbar an Erkner angrenzt. Die Polizisten brachten sie in das Pflegeheim zurück.