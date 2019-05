Den Dachboden leergeräumt

Elke Lang

Schwerin/Neubrück (Jörg Kühl) Als Tino Ballhorn-Noack, Mutter Karin, Ehefrau Franziska Noack und Kusine Anja Hohaus in Schwerin bei Storkow vor acht Jahren auf die Idee kamen, einen Trödelmarkt zu veranstalten, um ihren Dachboden leer zu bekommen, hatten sie es sich noch nicht vorstellen können, dass daraus eine jährliche Veranstaltung würde. Begonnen hatte der Markt damals mit 25 Händlern. "Auf dem Dachboden gibt es jetzt nichts mehr", lachte Tino Ballhorn-Noack am Sonntag, als es wieder einmal so weit war. "Jetzt machen wir im Wohnzimmer weiter." So geht es auch den anderen beteiligten Schwerinern, und inzwischen hat sich der Flohmarkt in der Region herumgesprochen.

"Wir haben in diesem Jahr wesentlich mehr Stände und mehr Besucher", freut sich der Veranstalter. "Die meisten fühlen sich wohl, sitzen gern unter der mehrere hundert Jahre alten Eiche. Und schlechtes Wetter hatten wir noch nie." Das vierte Mal dabei sind Ingrid und Fritz Batke aus Groß Schauen, die sonst nie auf solchen Märkten verkaufen. Diesmal hatten sie Sohn Stephan sowie die Enkel Oskar und Niklas mitgebracht.

Vom Töpfchen bis zur Wiege gab es bei ihnen alles, was sich an Kindersachen angesammelt hatte. "Es wurde gut gekauft", waren sie zufrieden. Das zweite Mal ist auch ein Verein bei den Trödlern, der Storkower Verein "Helfende Hände", dabei gewesen. Der Verein bietet in Storkow unter anderem einen Treffpunkt für Menschen in sozial schwierigen Situationen. Neu dazugekommen sind Händler aus dem Norden Berlins, Frankfurt / Oder und Beeskow.

Umweltbewusste Organisatoren

Auch der Imbiss wird von Familie Ballhorn-Noack-Hohaus organisiert, und zwar diesmal komplett ohne Plastik. "Das ist uns ganz wichtig", erklärt Tino Ballhorn-Noack. "Es kostet uns ein bisschen mehr, aber einer muss den Anfang machen." So wird aus Pappbechern getrunken, und die Bestecks wäscht er zwischendurch selbst ab. "Viele kriegen das gar nicht mit, aber die, denen es auffällt, die finden es gut", ist er zufrieden. Für die Familie ist es Ehrensache: Die Mehrkosten werden nicht auf die Konsumenten umgelegt.

Der Flohmarkt in Neubrück war am Samstag ein Magnet: Den ganzen Tag über strömten viele Menschen durch die idyllisch an der Spree gelegene Trödelzeile. Organisiert wurde sie vom Ortsbeirat um Ortsvorsteherin Erika Wilke und dem Förderverein Dorfkirche Neubrück. Es handelt sich bereits um die siebte Auflage. 56 Aussteller boten ihre Waren an. Darunter Dinge aus dem Haushalt, die zu schade zum Wegwerfen sind, aber auch Antikes konnte bewundert werden. Dietmar Kruschke bot Selbstgetöpfertes und Haushaltswaren an. Der Beeskower leitet im Frauenladen Beeskow eine Töpfergruppe, die sich Dienstags ab 15 Uhr trifft. Er trödelt "aus Spaß an der Freude und um nette Menschen zu treffen".Erhard Dreßler aus Groß Muckrow hatte einige historische Schmankerl am Start. So auch einen Tennisschläger vermutlich aus den 30er Jahren. "Damit hat Boris Becker das erste Mal trainiert", flunkerte der Groß Muckrower, der seine Enkelkinder Tim (8) und Charlotte (6) zum Trödeln mitgenommen hatte.

Bei Lokalmatador Ralf Lamm konnte man zwei Fotoapparate aus DDR-Produktion bewundern. Darunter eine sehr gut erhaltene Praktika MTL 5, deren Auslöser ein sattes Klickgeräusch erzeugt.

Besucher Günter Kraus war das erste Mal beim Flohmarkt in Neubrück und ganz angetan: "So eine schöne Location, mitten in der Natur!", so der Wendisch Rietzer. Er habe selten einen so schönen Flohmarkt mit Atmosphäre erlebt.

Auch zu Essen und Trinken gab es Angebote. Das örtliche Eiscafé Hartmann bot Getränke und Gegrillte an, der Friedländer Eisbulli war vor Ort, Ortsvorsteherin Erika Wilke bot Matjesbrötchen an und der Förderverein organisierte eine Kaffeetafel mit Kuchenverkauf. "Alle Erlöse aus dem Flohmarkt kommen der Aufwertung unseres Spielplatzes zugute", verspricht Günther Poeschke vom Förderverein.