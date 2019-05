Baum fällt auf Pakettransporter

Elke Kögler

Kremmen (MOZ) Aufgrund des Gewitters über Brandenburg am Montagabend fielen Bäume auf Autos und standen Straßen unter Wasser. Dies hat die Feuerwehr bestätigt. Kameraden rückten zu mehreren Einsätzen aus. In der Vergangenheit habe es allerdings deutlich dramatischere Vorfälle gegeben. In Kremmen ist etwa ein Straßenbaum auf ein Pakettransporter gefallen, der entfernt werden musste. Verletzt wurde niemand. In Vehlefanz fiel mehr Regen als in die Kanalisation abfloss. Deshalb waren einige Straßen überschwemmt.