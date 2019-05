Unioner treffen in einem fort

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Als Reza Rezaie nach der Pause aus der Kabine kam, rief der Außenspieler von Union Frankfurt Richtung Zuschauer: "6:0 spielen wir." Auch wenn es zur Halbzeit 3:0 stand, hätte kaum jemand geglaubt, dass der Torreigen weitergeht und im Kellerduell des bis dahin 14. gegen den 15. Grün-Weiß Letschin am Ende ein 8:0 stehen würde. Rezaie hatte mit zwei Treffern seinen Anteil daran.

Mit dem Anpfiff hatten die Frankfurter die Spielhälfte der Gäste besetzt. Sie machten Druck und kamen in den ersten 20 Minuten zu ersten Torchancen. Bei den defensiv eingestellten Aufsteigern aus Letschin blieben Pässe zu ungenau, versuchte es Jan Wegener erfolglos im Alleingang und schoss Tino Grund einen Freistoß flach am Tor vorbei.

Als Oleksyl Kysliak im Strafraum gefoult wurde und Bredow den Strafstoß zur 1:0-Führung für die Gastgeber verwandelte, nahm das Spiel richtig Fahrt auf (26.). Erst traf Paul Rabe im Alleingang, dann Oleksyl Kysliak nach einer Ecke mit dem Kopf.

"In der Pause habe ich den Männern gesagt: Wenn wir das Spiel jetzt machen, müssen wir was fürs Torverhältnis tun", so Trainer Hartmut Voigt mit Blick auf die enge Tabellensituation. Und die Unioner hielten sich daran. Joost einen Eckball direkt (52.), Tor Nummer 5 und 6 folgten fast im Minutentakt. Bei den Gästen blieben Aktionen rar. Und während ihr Trainer Lars Poschizki mit den Entscheidungen der Schiedsrichter haderte, stand es 8:0 für Union. Den Letschinern sollte nicht mal der Ehrentreffer durch einen Elfmeter gelingen. In der letzten Viertelstunde erspielten sich beide Mannschaften ihre Chancen, ohne dass sich am Torestand noch etwas änderte.

Geknickt äußerte Poschizki: "Unser Kader ist einfach zu klein. Wir haben schon unseren Ersatztorwart ins Spiel gebracht. Wir können gegen die unteren Mannschaften nicht gut spielen. Union war läuferisch echt gut." Währenddessen meinte Voigt: "Sobald wir das erste Tor schießen, knacken wir den Gegner." Während die Frankfurter sich etwas Luft verschafften und die beste Torbilanz im Kellerbereich aufweist, wird es für die Letschiner mehr als eng.