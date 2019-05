Vielseitiger Bummel im Park

Thomas Berger

Buckow Wer von "hinten" aus, also dem kleinen Parkplatz an der Stadtscheune, in den Schlosspark kam, der hielt am Sonntagnachmittag zumeist erst einmal an der kleinen Bühne auf der Wiese inne, wo Liedermacher Jörg Swoboda und seine Mitstreiter diverse Frühlingslieder in die grüne Runde schickten. Mitsingen war bei "Nun will der Lenz uns grüßen" und anderen, mal mehr, mal weniger bekannten Titeln ausdrücklich gewünscht, Textblätter ausgeteilt.

So ist es denn neben den ganz konkreten Angeboten an den einzelnen Ständen immer wieder auch diese besondere Atmosphäre, die als Gesamterlebnis zu dieser Gelegenheit auf dieses Gelände im Herzen der Stadt lockt. Garten- und Gesundheitstag, das spricht alle Sinne an. Ergreifende Töne und Schwingungen ziehen durch die Luft, neben dem Frühlingskonzert der Musiker auch die Klänge vom Hang, dem einem kleinen Ufo ähnelnden Instrument, das neben dem Hauptweg angestimmt wird. Und dann sind da noch die verlockenden Düfte der Versorger wie das Team des Bioladens "Buckower Köstlichkeiten" mit Kaffee und Kuchen. Oder Holzofenbäcker Aribert Tittlus mit seinen Offerten, darunter Brote, Brötchen, Kekse und "Klostertaler". "Schön ruhig-entspannt, vielseitig, ich genieße das selbst als Teilnehmer jedes Mal", schwärmt er.

Sogar Hüte und mehr

"Ich bin bereits Stammgast. Man kann aber immer wieder Neues entdecken", sagt auch Christine Eschenbach, Heilpraktikerin aus Mahlsdorf, die gerade am Stand von "Welt der Blüten" etwas gekauft hat. Julia Tismer aus Berlin, die Landgartendeko im englischen Stil bietet, ist auch schon das vierte Mal dabei. Ein paar Schritte weiter lässt sich in einem geradezu riesigen Sortiment von Kopfbedeckungen stöbern – im Wortsinn gut behütet setzt mancher seinen Rundgang fort. Künstlerin Corinna Lisker hat etwa in der Parkmitte guten Zuspruch beim Kinderschminken, gleich nebenan lockt das Team der "Rollenden Arche", sind gerade die Kinder von Lamas, Meerschweinchen und Ziegen begeistert.

Edeltraut Jarisch-Schneider aus Prädikow, mit Ehemann Peter unterwegs, hatte jahrelang selbst aktiv einen Stand. "Diesmal genieße ich es, mal als Unbeteiligte herumzugehen, Bekannte zu begrüßen." Eben noch beim Mitsingkonzert, sind die beiden wenig später mit Ingrid Panse am Spinnrad und den Vertretern des Netzwerks HeilSame LebensWeisen ins Gespräch vertieft. Zu den Anbietern alternativer Heilungs- und Entspannungsmethoden gehört auch Friedemann Vetter aus Eggersdorf/Mü., der Besucher in eine große Klangschale treten lässt, abwechseln diese und den davor hängenden Gong in Schwingungen versetzt. "Eine tolle Erfahrung", findet nicht nur die Frankfurterin Susann Rehberg, die nach einigen Jahren Pause mal wieder eine Runde an diesem Tag absolviert. Eher zufällig hatte wiederum die Berlinerin Christine Migura von der Veranstaltung erfahren, als sie neulich in Buckow weilte. "Ich bin richtig begeistert. Eigentlich hätte ich glatt noch eine Stunde eher kommen sollen", sagt sie gut gelaunt, das nächste Karree von Ständen ansteuernd.

Auch kunstvolle Deko

Es gibt Honig und Leinöl, den "Senfsalon" mit exotischen Sorten wie "Pfeffrige Orange" und Erdbeersenf, auf dem Hügel die schon traditionsreiche Runde der Kunstschaffenden von Reitweiner Wiesenkeramik über Emaille bis Schmuck von "Oderlandperle" oder "Tassen im Schlafrock" als besonderes Behältnis für den Coffee to go. Sowie am Fuße der Anhöhe Korbwaren vom kleinen Kinderwagen bis zu traktorenförmigen Einstellern für Pflanzen.

Letztere finden sich wie immer auf der Wiese am Parkeingang. Blumen in allen Farben, spezielle Rosen wie "Himmelsstürmer", Gehölze der Apfeltraum-Baumschule. "Schon vormittags lief es sehr gut", erzählt Sebastian Teske von einer Gärtnerei bei Pritzwalk, die seit mindestens sechs Jahren beim Gartentag dabei ist. Gestandene Teilnehmer ebenso wie Blumen-Sprockhoff aus Seelow oder Ute Boekholt vom Saatgut- und Permakulturgarten Alt-Rosenthal.