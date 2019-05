Aufräumaktion auf dem Uferweg am Peetzsee

Anke Beißer

Grünheide (MOZ) In einer Gemeinschaftsaktion von Christian-Schreiber-Haus und dem Ortsvorsteher von Grünheide, Uwe Werner, wird am Sonnabend zum Erneuern des Uferweges zwischen Am Reiherhorst und Am Schlangenluch aufgerufen. Die Aktion läuft unter dem Dach der bundesweiten Initiative "72 Stunden – uns schickt der Himmel" vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend.

Schwester Rafaelis, im Christian-Schreiber-Haus für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, war darauf aufmerksam geworden und gleich begeistert. "Da können wir was zurück geben", sagt die 58-Jährige. Mit Antonia Riebe, die ihren Bundesfreiwilligendienst in der katholischen Einrichtung in Altbuchhorst absolviert, hat sie sogleich die Werbetrommel gerührt, Mitstreiter ins Boot geholt. Längst haben einstige Gäste, die Berliner afrikanische Gemeinde und das Bistum die tatkräftige Mitarbeit zugesichert. Von der Gemeinde Grünheide unterstützt neben dem Ortsvorsteher auch der Bauhof und die Jugendfeuerwehr. "Jede helfende Hand ist willkommen", freut sich Schwester Rafaelis über den Zuspruch. "Wir sitzen nicht nur in der Kirche, wollen Einsatz für Andere zeigen." Um 9 Uhr schwirren die Gruppen aus, Gerätschaften sind vorhanden.