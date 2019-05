Kuba Kruszakin

Finowfurt Kein gewöhnlicher Samstagvormittag im Finowfurter Gewerbepark: Wer an der Brückenstraße vorbeiläuft, bemerkt das kleine Fest bei "L. Dietze und Sohn" sofort. Dekorationen und zahlreiche Sicherheitswesten verweisen auf die Regionalrunde des 13. Staplercups, also den deutschen Meisterschaften der Gabelstaplerfahrer. "Wir wollen dicht dran an die Staplerfahrer kommen, die jeden Tag mit unseren Maschinen im Beruf fahren", erklärt Matthias Dietze, der Prokurist der Firma. Das Unternehmen will sich quasi für die Zusammenarbeit bedanken und veranstaltet den Staplercup mit dem Vertragspartner Linde sowie anderen Firmen bundesweit.

Insgesamt über hundert Leute aus Ost- und Südbrandenburg kamen in Finowfurt zusammen, darunter 26 Teilnehmer des Regionalcups. Nicht wenige, wie Daniela Lelewel aus Elsterwerda, hatten einen langen Weg vor sich. Die 38-Jährige wurde von ihrem Chef auf die Spiele aufmerksam gemacht: "Er hat mir die Prospekte gezeigt, was da so gemacht wird. Ich war begeistert darüber und dachte: Okay, ich melde mich an."

Langsamer ist schneller

Die Spiele bestehen aus drei Geschwindigkeitsparcours, die sich in beliebiger Reihenfolge meistern lassen. Zu den Aufgaben, die die Teilnehmer bewältigen müssen, gehören das Zerstechen von drei Luftballons auf jeweils unterschiedlicher Höhe, das Hineinfahren in einen engen Container, um dann eine Box und einen Balken auf einen Container sinnvoll zu platzieren sowie das Wegschieben von vier Absperrhütchen auf dem Boden mit einem Pendel. "Dabei gilt: manchmal ist langsamer schneller", sagt der Co-Organisator Michael Bohn den Teilnehmern zum letzten Parcour.

Diese benötigen Geschick und Konzentration. Am Ende setzen sich René Volkmann als Erstplatzierter und der Zweitplatzierte Holger Heise durch, die mit einem Preisgeld von 200 und 50 Euro bedacht werden.

Parallel zum Wettbewerb gibt es vielfältige Attraktionen um den Arbeitsalltag in der Firma herum. Unter anderem dürfen sich die jüngsten Besucher in kleinen Tretstaplern austoben und erhalten dafür ein Teilnahmediplom, während die etwas Älteren den Basketball in den Korb auf einer der Maschinen werfen. Wer zudem Lust hat, die nahegelegenen Wälder und Häuser von ganz oben zu betrachten, der muss einfach den Hausmeister höflich ansprechen und die 31 Meter hohe Arbeitsbühne besteigen.

Die Erwachsenen konnten ihren Sinn für Humor bei der Fotobox mit Sicherheitsequipment beweisen – eine Idee, die vor allem unter Mitarbeitern gut ankam und einen ernsten Hintergrund hat. "Unser Motto heute heißt ‚sicher unterwegs’. Die Sicherheit der Staplerfahrer steht hoch im Kurs", betont Stephanie Schlieske, Marketingverantwortliche der Firma und die Co-Organisatorin des Tages. Nicht zuletzt ging es auch wohltätig zu – die während des Wettbewerbs gesammelten Spenden sowie Teilnahmegebühren gehen an den Tischtennisverein TTC Finow.