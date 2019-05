Trompeten und Fanfaren im Kloster

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Fast 200 junge Musiker aus dem Land Brandenburg und Berlin sind Sonnabend in Angermünde zu Gast. Zehn Formationen haben sich zum 27. Uckermärkischen Blasmusikfest des Landesblasmusikverbandes Brandenburg angemeldet. Ausrichter vor Ort ist wie immer der Förderverein Uckermärkische Blasmusiktage.

Erstmals seit 26 Jahren findet das Ereignis jedoch nicht im Rahmen des Angermünder Stadtfestes statt, sondern separat. Der Vorteil: Die Besucher müssen nicht von einem Veranstaltungsort zum nächsten huschen, um nichts zu verpassen. Das Starterfeld, das sich am Sonnabend in der Franziskaner-Klosterkirche der Jury stellt, ist nicht das größte, aber ein sehr spannendes. "Einige Formationen können Angermünde schon als ihr Wohnzimmer bezeichnen wie der Spielmannszug aus Schwedt und die Fanfarengarde aus Frankfurt (Oder)", meint Organisationschef Reiner Hellwig vom Förderverein Uckermärkische Blasmusiktage. "Auch das Schülerblasorchester der Schwedter Bert-Brecht-Schule war schon mehrfach hier. Ein Zeichen, das dort gute Arbeit geleistet wird", meint er Von der Musik- und Kunstschule Schwedt kommt das Bläserensemble "Lamiera e legno", das aus Schülern besteht und klassische Titel präsentiert. "Man kann echt gespannt sein", so Reiner Hellwig.

Auch die "Blechdachse" aus Boitzenburg sind eine Nachwuchsgruppe, und zwar aus der örtlichen Grundschule.

Premiere feiert in Angermünde der Spielmannszug im Ostseekarree, der noch nicht lange gemeinsam musiziert. "Es ist der wahrscheinlich kleinste Spielmannszug Berlins, in dem eine ganze Familie mit Freunden Musik macht", verrät Reiner Hellwig.

Erstmals dabei ist ebenso das Schulorchester des Domgymnasiums Brandenburg&/Havel. Dieses Ensemble stellte sich nicht nur der Jury des Uckermärkischen Blasmusikfestes, sondern auch einem Wettbewerb, den der Landesmusikrat alle vier Jahre auslobt und dessen Beste zum bundesweiten Wettbewerb delegiert werden.

Fachjury wertet und gibt Tipps

Wie immer wird eine Fachjury die Teilnehmer beurteilen, Tipps geben. Das sind der Landesmusikdirektor Endrik Salewski, der langjährige Chefjuror Harrie Boers aus Holland, Sonja Himmel vom Landesblasmusikverband Schleswig-Holstein und der aus Peking stammende Musiker Qijian Xu. Da der Zeitplan diesmal nicht allzu eng gestrickt ist, haben die Musikgruppen mehr Zeit für den Aufbau und um sich für ihr Wettbewerbsprogramm einzustimmen.

Natürlich sind auch alle Fans der Blasmusik und der Unterhaltung am Sonnabend wieder eingeladen, das Musikspektakel mitzuerleben und die jungen Teilnehmer mit ihrem Beifall zu unterstützen und zu motivieren. Für eine Beköstigung auf dem Klosterplatz, unter anderem mit einem warme Mittag aus der Feldküche, ist wie immer gesorgt. Auch Sitzplätze werden draußen vorhanden sein.

Um 10 Uhr wird der Wettbewerb eröffnet. Als erster Teilnehmer wird sich dann der gastgebende Angermünder Fanfarenzug 1976 präsentieren. Nach der Mittagspause gegen 13 Uhr tritt das Jugendblasorchester Schwedt auf und als letzter Wettbewerbsteilnehmer gegen 16.20 Uhr der Spielmannszug der SSV PCK 90.

Den Schlussakkord gibt es um 17 Uhr. Während die Jury berät, spielen alle Musiker vielleicht noch einen Titel gemeinsam. Die Bekanntgabe der Wertungsergebnisse ist 17. 30 Uhr vorgesehen.